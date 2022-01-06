Посадовця Держпродспоживслудби затримали під час отримання останнього хабара

Правоохоронці затримали начальника одного з районних управлінь Держпродспоживслужби Львівщини на хабарі у 10 тис. грн. Йому інкримінують систематичне вимагання хабарів від підприємців. Затримали посадовця під час передачі одного з таких хабарів. Наразі вирішуються питання про вручення йому офіційної підозри, обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Про затримання посадовця Держпродспоживслужби Львівщини на хабарі у четвер, 6 січня, повідомили прес-служби львівської прокуратури та СБУ.

«За даними слідства, посадовець організував схему вимагання та одержання на систематичній основі коштів від суб’єктів господарювання за безперешкодне здійснення підприємницької діяльності. Створивши умови, за яких підприємець вимушений був надати неправомірну вигоду задля підписання товарно-транспортної накладної щодо поставки дров паливних твердих порід та видаткової накладної, вимагав та отримав 10 тис. грн», – йдеться у повідомленні прокуратури Львівщини.

Там уточнюють, що затримали чоловіка під час отримання цих 10 тис. грн. Водночас прес-служба СБУ уточнила, що йдеться про вимагання 10% «відкатів» від місцевих підприємців.

«Задокументовано, що посадовець погрожував створити штучні перешкоди для місцевого підприємця і відмовлявся підписувати йому документи без «відкату». За неправомірну винагороду у 10% від суми договору посадовець «гарантував» підприємцям не затягувати процедуру», – уточнили в СБУ.

Правоохоронці не називають ані імені, ані району, в якому працює затриманий, втім, за даними видання «Діло», йдеться про Ігоря Леуша, який є начальником Радехівського районного управління Держпродспоживслужби.

Прокуратура ще готує офіційну підозру затриманому, а також вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Також СБУ перевіряє причетність інших посадовців Держпрожспоживслужби до цієї схеми.