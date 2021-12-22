У квартирі, яка належить посадовцю, крім грошей виявили золоті колекційні монети, ювелірні вироби з дорогоцінним камінням та діамантами

У одній з квартир, яка належить начальнику Івано-Франківської митниці Святославу Пересуньку, слідчі Державного бюро розслідувань виявили 234 тис. доларів коштовності та дорогі годинники. Обшук провели після того, як посадовця затримали у Полтаві за отримання 10 тис. доларів хабара, повідомила у середу, 22 грудня, прес-служба ДБР.

За попередньою інформацією, службові особи Івано-Франківської митниці вимагали щомісячні хабарі у керівника підприємства, що експортує меду до Європи. За оперативними даними, такса становила 200 доларів за розмитнення одного авто з медом.

За гроші митники обіцяли не створювати штучних перешкод під час оформлення та не ініціювати лабораторних досліджень продукції. Слідчі задокументували, як підприємець через посередника передавав митникам 5,6 тис. доларів.

«Крім того, під час обшуків на одній із квартир, яка належить керівнику регіональної митниці, слідчі виявили 234 тис. доларів, золоті колекційні монети, ювелірні вироби з інкрустованим дорогоцінним камінням та діамантами, колекцію коштовних годинників, мисливську зброю. Походження знайденого майна встановлюється», – йдеться у повідомленні прес-служби ДБР.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вимаганні та отриманні хабаря (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України). Також планується вручення повідомлень про підозру керівництву та службовим особам митниці за вказаними статтями Кримінального кодексу України. Санкції статей передбачають позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Додамо, що правоохоронці не називають імен підозрюваних, однак джерела в СБУ підтвердили ZAXID.NET, що йдеться про начальника Івано-Франківської митниці Святослава Пересунька.