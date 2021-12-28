За хабарі митники обіцяли не створювати штучних перешкод

Слідчі Теруправління ДБР Полтави повідомили про підозру у хабарництві керівнику Івано-Франківської митниці Святославу Пересуньку. За версією слідства, посадовець вимагав щомісячні хабарі у власника підприємства, що займається експортом меду до Європи. Святославу Пересуньку загрожує 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про оголошення підозри у хабарництві начальнику Івано-Франківської митниці Святославу Пересуньку, повідомила у вівторок, 28 грудня, прес-служба Державного бюро розслідувань.

Попередньо слідчі задокументували, як підприємець через посередників передавав митникам плату в сумі 5,6 тис. доларів. За хабарі митники обіцяли не створювати штучних перешкод під час митного оформлення та не ініціювати лабораторних досліджень продукції.

«21 грудня 2021 року одного з посередників затримали під час отримання чергового хабара – 2,4 тис. дол. США, а наступного дня йому повідомили про підозру. 24 грудня 2021 року слідчі ДБР повідомили про підозру керівнику регіональної митниці у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди, а також ще одному посереднику за ч. 3 ст. 368 КК України», – йдеться у повідомленні прес-служби ДБР.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що в одній з квартир, яка належить начальнику Івано-Франківської митниці Святославу Пересуньку, слідчі Державного бюро розслідувань виявили 234 тис. доларів коштовності та дорогі годинники.

Після обшуку у ЗМІ почала з'являтися інформація у якій Святослав Пересунько спростовує своє затримання та припускає, що в такий спосіб його намагаються дискредитувати.