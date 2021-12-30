Романа Рака затримали на вул. Панча у вересні 2020 року,

Шевченківський районний суд оштрафував на 42,5 тис. грн посадовця ДСНС Романа Рака, який вимагав 700 доларів хабара за працевлаштування водія. Відповідний вирок суд виніс на засіданні 23 грудня.

28-річного фахівця відділення матеріально-технічного забезпечення загону технічної служби ДСНС у Львівській області Романа Рака затримали на хабарі 3 вересня 2020 року. З даними слідства, чоловік вимагав 700 доларів (19,3 тис. грн) за влаштування на роботу в ДСНС водія.

Романа Рака затримали біля ресторану «Герольд» на вул. Панча у Львові, коли він отримав 700 доларів хабара.

Під час судового засідання 23 грудня Роман рак заявив про щире каяття і попросив не карати його суворо. Суддя Оксана Федорова, яка розглядала цю справу, визнала каяття Романа Рака пом'якшувальною обставиною у цій справі і вирішила, що його не обов'язково ізолювати від суспільства.

Так, суд призначив Роману Рак 42,5 тис. грн штрафу. Він ще має сплатити 15,5 тис. грн витрат на проведення експертиз у справі.