Франківський районний суд виніс вирок 41-річному начальнику медичного пункту військової частини у Львові за вимагання хабара. Офіцер Андрій Черкасов отримав 2000 доларів за звільнення призовника від служби. Тепер він має заплатити 68 тис. грн штрафу.

У березні 2021 року Андрій Черкасов працював на посаді начальника медичного пункту військової частини 3002 Нацгвардії України, що на вул. Княгині Ольги у Львові. 10 березня він запропонував призовнику впливати на призовну комісію Яворівського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, щоб його звільнили від військової служби. За свої послуги Черкасов попросив 2000 доларів хабара (близько 56 тис. грн). Гроші Черкасов планував передати через начальника автомобільної служби військової частини.

У судовому вироку вказано, що 17 березня Андрій Черкасов зустрівся з призовником біля військової частини, вони разом сіли в машину, де Черкасов отримав 2000 доларів хабара. У цей момент його затримали правоохоронці.

Під час розгляду цієї справи в суді Андрій Черкасов повністю визнав свою провину. Під час слідства він уклав угоду з прокурором про визнання винуватості.

Суддя Франківського райсуду Світлана Мартьянова на засіданні 23 грудня затвердила угоду між Черкасовим і прокурором. Андрій Черкасов отримав 68 тис. грн штрафу і ще має сплатити 8,2 тис.грн судових зборів.