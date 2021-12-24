Військовий отримав хабар за уникнення призову до армії двох юнаків

Суд оштрафував 55-річного працівника Іршавського військкомату за отримання 3 тис. дол. хабара від батька призовників, які хотіли уникнути служби в армії. За хабар військовий обіцяв вплинути на рішення призовної комісії та визнати хлопців непридатними для війська. СБУ затримала його під час отримання грошей в кафе в Іршаві у червні 2021 року. За вчинене чоловік заплатить 42,5 тис. грн штрафу.

Як зазначається у вироку Іршавського районного суду, 55-річний прапорщик Віталій Тенкач, працівник місцевого військкомату, у травні 2021 року запропонував батькові призовників за 3 тис. дол. вплинути на рішення комісії та визнати їх непридатними для військової служби. Через місяць, у червні 2021 року, військовий, перебуваючи у кафе «Верес» в Іршаві, отримав 3 тис. доларів хабара за обіцянку допомогти 20-річному та 24-річному юнакам уникнути служби в армії.

Під час засідання суду Віталій Тенкач повністю визнав свою вину, підтвердив, що влітку 2021 року отримав хабар за вплив на призовну комісію, розкаявся і просив суд суворо його не карати.

Суд врахував каяття військового, а також те, що за станом здоров’я обвинувачений має пільги для ветеранів війни, притягається до кримінальної відповідальності вперше та зазначив, що виправлення обвинуваченого можливе без позбавлення волі та без ізоляції його від суспільства.

Відтак, суддя Іршавського районного суду Олена Гичка визнала військового винним за ч. 2 ст. 369-2 ККУ (одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави) та зобов’язала сплатити штраф у сумі 42,5 тис. грн. Також обвинувачений повинен відшкодувати витрати на експертизу в сумі 3,7 тис. грн. Військовий має право на оскарження вироку протягом 30 днів.