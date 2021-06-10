Військовий обіцяв відстрочку від призову і звільнення у запас

Інструктора військкомату в Іршаві затримали на хабарі в три тисячі доларів, який той вимагав за звільнення від проходження служби. Як повідомила прес-служба ДБР, чоловік обіцяв батькові двох призовників відстрочку від призову. Посадовця затримали під час отримання всієї суми хабаря у четвер, 10 червня.

Як йдеться у повідомленні прес-служби територіального управління ДБР у Львові, інструктор пропонував за три тисячі доларів відтермінувати призов на строкову військову службу та у подальшому допомогти звільнити двох хлопців у запас за станом здоров’я.

У прес-службі закарпатського СБУ уточнили, що військовому офіційно оголосили про підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ (одержання хабаря). Наразі правоохоронці ще перевіряють, чи до цього випадку не причетні інші працівники військкомату.