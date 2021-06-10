22-річний Святослав Шмиглик перебуває в реанімації

У Тернополі 22-річний призовник впав із п'ятого поверху обласного військкомату, намагаючись непомітно втекти додому, щоб побачити новонародженого сина. Дружина чоловіка стверджує, що після падіння його ще й побили працівники військкомату. У призовника діагностували перелом хребта та закриту черепно-мозкову травму, зараз він перебуває у реанімації. Розслідуванням цього випадку паралельно займаються військова прокуратура та Держбюро розслідувань.

Інцидент у військкоматі трапився близько першої ночі у понеділок, 7 червня: 22-річний Святослав Шмиглик зв'язав докупи кілька простирадл, почав спускатися по них із п'ятого поверху, але не втримався і впав. Отримавши численні травми, призовник зумів пройти ще 50 метрів до зупинки громадського транспорту, де його і знайшли.

Зараз чоловік перебуває в реанімації Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої допомоги. Лікарі діагностували у нього закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, пошкодження кісток лиця та перелом хребта. Окрім того, коли хлопець падав, то заламав собі стопу ноги.

Наразі правоохоронці з'ясовують, чому хлопець втікав з обласного військкомату. Відомо, що 22-річний Святослав Шмиглик – сирота. До призову він жив із цивільною дружиною, з якою виховував чотирьох дітей (троє з яких – не рідні чоловіку). Проте, 20 травня цього року у цивільному шлюбі у Святослава народився син.

У хлопця травма щелепи і вибиті зуби

Його цивільна дружина Олена Кизима розповіла ZAXID.NET, що чоловік сам хотів піти служити. З її слів, Святослав планував піти на контракт, отримати 20 тисяч гривень одноразової державної допомоги військовим-початківцям і передати їх сім'ї. Служити він хотів в 44-ій Артилерійській бригаді, яка дислокується в Тернополі.

Олена Кизима каже, що чоловік дуже потів побачити новонародженого сина. Просив, щоб його відпустили у військкоматі, а коли там відмовили, то вирішив вночі зв'язати простирадла і спуститися по них із п'ятого поверху.

«Близько опівночі Святослав подзвонив до мене і попросив приїхати по нього. Він сказав, що заламав ногу і лежить за зупинкою. Я підійшла туди, підняла його, а таксист допоміг довести Святослава від зупинки до машини. Проте, коли він сів в авто, до нас підбігли кілька чоловіків у військовій формі. Вони почали виривати дверцята, витягувати чоловіка і копати. Я сказала, щоб викликали швидку і поліцію, бо чоловік впав з п'ятого поверху, а мені приснули в лице перцевим газом», – розказує Олена Кизима.

На збірному пункті обласного військкомату, звідки випав призовник, ZAXID.NET відмовилися коментувати цей випадок, сказавши звертатися до обласного військового комісара. У Тернопільському обласному військовому комісаріаті також відмовилися від коментарів, заявивши, що керівник перебуває у відрядженні, заступник – на лікарняному, а прес-офіцерка пішла на похорон.

Згодом, на офіційній сторінці Тернопільського обласного військкомату з'явилося повідомлення про падіння призовника.

«Під час спроби самовільно залишити приміщення Тернопільського обласного збірного пункту призовник, 1999 року народження отримав політравми. Військовослужбовцями наряду по обласному збірному пункту був здійснений виклик карети швидкої допомоги, якою постраждалого відразу доставлено до однієї із лікарень обласного центру. На даний час особа перебуває на лікуванні у медичному закладі міста Тернопіль, де йому надається необхідна допомога. Всі деталі події з'ясовуються. За даним фактом проводиться службове розслідування», – йдеться в заяві обласного військкомату.

За фактом падіння призовника Тернопільська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері розпочала кримінальне провадження за ч. 3 ст. 426-1 ККУ (перевищення військовою особою повноважень). Якщо провину когось з військовослужбовців доведуть, то йому загрожує до дев'яти років позбавлення волі.

Розслідування проводить територіальне управління Державного бюро розслідувань у Львові. Наразі там повідомили, що лише отримали матеріали справи, а тому її детально вивчатимуть, а подробиці повідомлять згодом.

Додамо, що це вже третій випадок падіння призовника із п'ятого поверху військкомату у Тернополі. Перший випадок був ще в травні 2017 року, коли 25-річний хлопець, намагаючись ухилитися від служби, випав з п'ятого поверху. У травні 2018 році також відбулася схожа історія, коли призовник із Бережанщини намагався втекти від служби, спускаючись із вікна на п'ятому поверсі.