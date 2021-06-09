Троє селян на Тернопільщині били і змушували молитися сусіда-пияка
22-річного селянина викрали з дому і зламали вісім ребер
Троє селян з Чортківського району викрали свого 22-річного сусіда, годину возили його багажнику авто, били, змушували молитися і погрожували втопити у місцевій річці. За інформацією поліції, у такий спосіб селяни намагалися помститися сусіду через те, що він зловживає алкоголем та часто порушує громадський порядок. Правоохоронці вже встановили особи усіх чоловіків, які викрадали 22-річного односільчанина, одного з них уже затримали.
Про незвичний випадок у Чортківському районі повідомила Нацполіція Тернопільщини. «Близько години жителі Чортківського району били, возили в багажнику та намагалися втопити свого знайомого. Провчити односельчанина чоловіки вирішили через його поведінку, зловживання алкоголем та порушення громадського порядку. Вони попросили потерпілого вийти на вулицю, аби поспілкуватися та випити спиртного. Чоловік погодився, проте, коли підійшов до знайомих, ті напали на нього і почали бити», – йдеться у повідомленні поліції у середу, 9 червня.
Після цього потерпілого змусили залізти в багажник і вивезли його на берег річки Серет. Там занурювали чоловіка у воду, змушували молитися, а також погрожували причепити цеглини до ніг та втопити.
Поліція знайшла одяг потерпілого на місці злочину
У прес-службі Нацполіції Тернопільщини ZAXID.NET пояснили, що чоловіки намагалися провчити односельчанина через його поведінку, зловживання алкоголем та порушення громадського порядку у селі: 22-річний постійно лаявся, ображав та погрожував односельчанам, кричав на рідну матір та родичів, псував майно громади.
Коли «виховний процес» завершився, зловмисники змусили жителя Чортківського району роздягнутися до нижньої білизни і відвезли його назад у село. Вже там чоловік повернувся додому, а його родичі викликали «швидку». Про злочин поліцейські дізналися від медиків, які їхали на виклик.
Потерпілого госпіталізували в реанімаційне відділення. У нього констатували перелом восьми ребер, пробиті легені та низку інших тілесних ушкоджень. Потерпілий заявив, що над ним знущалися кілька людей.
Правоохоронці оперативно встановили особу і місце проживання одного із нападників – 31-річного мешканця того ж села. Його вже затримали, правоохоронці також повідомили, що чоловік частково визнав вину. Йому офіційно оголосили підозру у викраденні людини та нанесенні середніх тілесних ушкоджень, за що 31-річному затриманому загрожує до 10 років позбавлення волі.
Інших учасників цього інциденту правоохоронці досі шукають.