Чоловіка годину возили в багажнику автомобіля і погрожували втопити у місцевій річці

Троє селян з Чортківського району викрали свого 22-річного сусіда, годину возили його багажнику авто, били, змушували молитися і погрожували втопити у місцевій річці. За інформацією поліції, у такий спосіб селяни намагалися помститися сусіду через те, що він зловживає алкоголем та часто порушує громадський порядок. Правоохоронці вже встановили особи усіх чоловіків, які викрадали 22-річного односільчанина, одного з них уже затримали.

Про незвичний випадок у Чортківському районі повідомила Нацполіція Тернопільщини. «Близько години жителі Чортківського району били, возили в багажнику та намагалися втопити свого знайомого. Провчити односельчанина чоловіки вирішили через його поведінку, зловживання алкоголем та порушення громадського порядку. Вони попросили потерпілого вийти на вулицю, аби поспілкуватися та випити спиртного. Чоловік погодився, проте, коли підійшов до знайомих, ті напали на нього і почали бити», – йдеться у повідомленні поліції у середу, 9 червня.