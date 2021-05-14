Близько півсотні уболівальників намагались прорватись на стадіон

Масова бійка трапилася у Тернополі під час матчу Фіналу Кубка України у четвер, 13 травня. Близько півсотні фанатів «Динамо» намагались прорватись крізь кордон поліції на стадіон та побилися з правоохоронцями.

У зв’язку із карантинними обмеженнями під час матчу київського «Динамо» та луганської «Зорі» на стадіоні дозволили бути присутніми лише трьом тисячам уболівальникам. Частині уболівальників це не сподобалось і вони влаштували кілька бійок, намагались прорватись крізь кордон поліції і штурмували ворота стадіону.

На відео видно, що під час бійки був застосований сльозогінний газ. Також на відео, яке оприлюднили у соцмережах, видно, що зі стадіону в кордон поліції летять сидіння і пластмасові пляшки. Уболівальники також поламали огорожу і вирвали шість крісел на стадіоні.

За словами, Тернопільського обласного Центру медичної допомоги та медицини катастроф Михайла Джуса, на стадіоні під час матчу чергували три бригади швидкої допомоги. Однак за допомогою медиків ніхто не звернувся.

Вирвані під час матчу стільці. Фото Зоряни Довгань

В управлінні поліції повідомили, що до них із заявою про побиття ніхто не звертався. Загалом стадіон під час матчу охороняли понад 670 працівників органів.

Керівниця прес-служби Тернопільської міської ради Мар’яна Зварич повідомила, що пошкодження інфраструктури футбольної арени незначні, сума збитків уточнюється. Але відшкодування були включенні в договорі оренди для проведення матчу. У Тернополі готові і надалі приймати футбольні ігри такого рівня.

Нагадаємо, у четвер, 13 травня, в Тернополі на міському стадіоні ім. Романа Шухевича відбувся фінал Кубка України, в якому київське «Динамо» зустрічалося з луганською «Зорею». Команда Мірчі Луческу здобула перемогу лише в додатковий час з рахунком 1:0.