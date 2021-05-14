«Динамо» виграло всі національні турніри в цьому сезоні

У четвер, 13 травня, в Тернополі на міському стадіоні ім. Романа Шухевича відбувся фінал Кубка України, в якому київське «Динамо» зустрічалося з луганською «Зорею». Команда Мірчі Луческу здобула перемогу лише в додатковий час з рахунком 1:0.

Кияни увесь час володіли ініціативою і переважали перш за все в фізичній підготовці своїх суперників. «Зоря» за весь матч мала лише один момент, коли Фаворов у першому таймі бив головою з кількох метрів і не влучив. Варто зазначити, що вже на старті поєдинку через травму руки поле покинув динамівський захисник Миколенко.

Найреальніший шанс забити в перші 90 хвилин був у Шапаренка – хавбек після сольного проходу пробив в поперечину воріт «Зорі».

Тільки в першому овертаймі м'яч опинився у воротах «Зорі» - Родрігес віддав передачу в центр штрафного, Буяльський пропустив на Циганкова, а Віктор переграв голкіпера ударом у дотик.

Потім Буяльський заробив пенальті за фол Жуніньо, але Циганков не зумів переграти Васіля. Проте, кияни утримали переможний рахунок і завоювали трофей.

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«Динамо» оформило «золотий дубль» після завоювання титулу в УПЛ. Кияни здобули другий поспіль і 13-й Кубок України в історії клубу і зрівнялися за цим показником з «Шахтарем». Також динамівці вдруге в історії виграли титул в УПЛ, Кубок України і Суперкубок України в одному сезоні.

«Зоря» потрапляла до фіналу лише одного разу – у сезоні 2015-2016 років, коли поступилася у вирішальному матчі донецькому «Шахтарю».

Мірча Луческу став першим тренером в історії, який виграв турнір як із «Шахтарем» та з «Динамо».

Зауважимо, що матч між «Динамо» (Київ) і «Зорею» (Луганськ) відбувся за 20-відсоткової заповненості стадіону від загальної кількості посадкових місць, передбачених для глядачів. Від цієї кількості командам-учасникам у рівних частинах виділили квитки. Обмеження були введені через пандемію коронавірусу.