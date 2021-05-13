Стадіон «Драгау» в Порту зможуть відвідати по шість тисяч фанатів кожної з команд

Фінальний матч розіграшу Ліги чемпіонів сезону-2020-21 між «Челсі» і «Манчестером Сіті» відбудеться в Порту на «Естадіо Драгау». Про це у четвер, 13 травня, повідомила прес-служба УЄФА.

Причиною такого рішення стало те, що уряд Великої Британії вніс Туреччину в червоний список країн з високим рівнем поширення коронавірусу. Через це англійські вболівальники не змогли б поїхати на фінал через обмеження на подорожі. А в цьому поєдинку мають зіграти саме британські клуби — «Челсі» (Лондон) та «Манчестер Сіті» (Манчестер).

УЄФА міг перенести матч у Велику Британію, якби влада дозволила окремі винятки з правил карантину. Однак перемовини успіхом не завершилися. Тоді Португалія запропонувала стадіон «Драгау», що у Порту. Там цей матч зможуть відвідати по 6 тис. уболівальників кожної із команд.

«Уболівальники страждали понад 12 місяців, не маючи можливості бачити свої команди наживо, а вихід до фіналу Ліги чемпіонів – це вершина клубного футболу. Позбавити вболівальників можливості особисто побачити матч було неприпустимо, і я дуже радий, що цей компроміс було знайдено», – сказав президент УЄФА Александер Чеферін.

Дата проведення фіналу залишається незмінною – 29 травня

Зазначимо, що УЄФА змінює місце проведення фіналу Ліги чемпіонів зі Стамбула вже другий рік поспіль. У 2020-му матчі чвертьфіналу, півфіналу та фіналу через пандемію перенесли на серпень, хоча зазвичай вони відбуваються у квітні та травні. Усі ці поєдинки грали теж у Португалії, а саме у Лісабоні на стадіоні «Да Луж».