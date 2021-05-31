У неділю вранці, 30 травня, на околиці Тернополя трапилась бійка, унаслідок якої загинув 25-річний перехожий.

Інцидент трапився близько 5:00 на проспекті Злуки, поблизу нічного клубу Allure. За попередньою інформацією поліції, відвідувачі клубу побились із перехожим – 25-річним місцевим мешканцем Павлом Гоцком. Спершу між ними виник словесний конфлікт, який потім переріс у бійку. Павло Гоцко отримав кілька ударів у голову, які стали смертельними. Медики оперативно прибули на місце бійки, але констатували смерть хлопця.

Очевидці оприлюднили відео перших хвилин після бійки. На записі чути лайку і плач дівчини. Один із учасників конфлікту каже: «Давай відкачаємо його і нічого не буде».

Нападники втекли до приїзду поліції. Оперативники упродовж кількох годин затримали підозрюваного у вбивстві. Ним виявився 27-річний мешканець Тернопільського району. Він уже зізнався у вбивстві.

ZAXID.NET поспілкувався з Тарасом Фучилом, який є родичем загиблого Павла Гоцка. Тарас розповів, що Павло раніше навчався в Тернопільському кооперативному коледжі, а після закінчення навчання поїхав в Португалію на заробітки. Цього року повернувся в Україну, планував відкрити свою справу, створити сім'ю. Батько хлопця помер 7 років тому, а мати – працює на заробітках у Великій Британії. Зараз вона терміново повертається у Тернопіль, аби встигнути на похорон сина.

Тарас Фучило розповів, що говорив з другом Павла Романом, який зі своєю дівчиною в ту ніч став свідком бійки.

«Роман розповів, що в нічному клубі вони не були. Просто зайшли за продуктами в цілодобовий супермаркет АТБ, який розташований поруч. При виході зустрілися з компанією з п'яти незнайомих хлопців. У Романа з вуха випав безпровідний навушник. Він нагнувся підібрати його. А ті хлопці почали сміятися з нього і ображати. Павло заступився за друга і почалася бійка», – каже Тарас.

Родичі кажуть, що Павла сильно побили. Все обличчя і тіло в синцях. Про це свідчать і висновок судмедексперта, де причиною смерті вказані крововилив у стовбур головного мозку і розрив зчленування між 1 і 2 шийними хребцями.