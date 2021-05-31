Біля нічного клубу у Тернополі до смерті побили 25-річного хлопця
Поліція за кілька годин знайшла і затримала підозрюваного у вбивстві
Павло Гоцко повернувся із заробітків у Португалії і планував відкрити свою справу
У неділю вранці, 30 травня, на околиці Тернополя трапилась бійка, унаслідок якої загинув 25-річний перехожий.
Інцидент трапився близько 5:00 на проспекті Злуки, поблизу нічного клубу Allure. За попередньою інформацією поліції, відвідувачі клубу побились із перехожим – 25-річним місцевим мешканцем Павлом Гоцком. Спершу між ними виник словесний конфлікт, який потім переріс у бійку. Павло Гоцко отримав кілька ударів у голову, які стали смертельними. Медики оперативно прибули на місце бійки, але констатували смерть хлопця.
Поліція розслідує цю справу за статтею 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
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