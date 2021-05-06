Пересічний конфлікт на сільській дискотеці завершився вбивством. Тепер 24-річного учасника АТО Андрія Пекельного звинувачують в умисному вбивстві, хоча йому довелося захищати свій будинок від п'яти нетверезих нападників. Ініціатора нападу, 23-річного Володимира Воробця, уже поховали, а його рідні припускають, що до трагедії призвело підбурювання з боку його приятелів.

Журналістка ZAXID.NET побувала на місці трагедії і спробувала реконструювати події тієї ночі зі слів очевидців.

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Обвинувачений в умисному вбивстві Андрій Пекельний наразі перебуває під цілодобовим домашнім арештом у своєму рідному селі Глищава за кілька кілометрів від райцентру Теребовля на Тернопільщині. У розмові із ZAXID.NET він зізнався, що бійка почалася з того, що він зробив зауваження одному із нападників.

«На дискотеці мене штовхнув хлопець із сусіднього села Іванівка. На це я йому зробив зауваження – сказав, що «тут також люди стоять, і щоб він дивився, куди йде». На що він накинувся на мене з кулаками. Ми пошарпалися і я почав кричати, щоб його забрали від мене, що він неадекватний, нетверезий. Але цього ніхто не зробив і тоді я почав втікати, щоб уникнути подальшого конфлікту з ним», – говорить Андрій Пекельний.

Поки він біг, то помітив, що його переслідують кілька незнайомих людей. Серед них був також і хлопець, з яким він пошарпався на дискотеці з села Іванівка.

«Я бачив, що мене переслідують п'ятеро. Вони спеціально бігли за мною, бо самі не місцеві і не знали де я живу», – додає Андрій.

Він сховався в хаті і зачинив двері на замок, проте це не зупинило нападників. П’ятеро молодиків забігли на подвір’я, почали бити руками по вікнах, копали стіни, а пізніше зірвали дверну клямку. У будинку, окрім Андрія, перебувала ще й мати хлопця. Жінка страждає на психологічні розлади та має інвалідність. Хлопець каже, що його мама дуже злякалася і почала кричати. Тоді він вирішив вийти до нападників, аби їх прогнати і заспокоїти маму. А щоб налякати чужу компанію прихопив з собою ніж.

Андрій Пекельний спілкується з журналісткою зі свого подвір'я, бо зобов'язаний перебувати під цілодобовим домашнім арештом

«Я вийшов, демонстративно показав їм ніж. Я думав, що це їх спинить, налякає і вони просто втечуть, бо адекватні люди, навіть п’яні, якщо бачать ніж, то мають втікати. Це мало їх спонукати покинути їх моє подвір’я, але Володимир знову накинувся на мене з кулаками, коли я вже був з ножем. Я у відповідь вдарив його ножем. Мені дуже шкода, що так сталося, мені шкода, бо, звичайно, це померла людина», – говорить Андрій Пекельний.

Хлопець розповідає, що Володимир одразу після того кинувся тікати, зміг перескочити паркан, застрибнути в квітник, а потім звідти вибігти на вулицю.

І дійсно на квітах, які ростуть на подвір’ї Андрія видно чимало плям крові.

Хлопець разом з іншими нападниками пробіг ще 300 метрів, аж потім зупинився. Зі слів Андрія, вони стояли всі разом і близько 15-ти хвилин про щось розмовляли. Потім, коли Володимир почав непритомніти, то його друзі намагалися його занести до легкового автомобіля, аби поїхати на зустріч медикам.

В той час Андрій уже подзвонив до поліції і повідомив, що хлопці з сусіднього села здійснили на нього напад, і можливо готують ще один. І попросив викликати швидку допомогу, адже повідомив про одного пораненого.

Однак медики після приїзду змогли лише констатувати факт смерті 23-річного Володимира Воробця.

У селі Іванівка про нього позитивно відгукуються – кажуть, гарно вчився, закінчив львівський військовий ліцей імені Героїв Крут. Згодом вступив у Тернопільський національний економічний університет. Був захисником місцевої сільської футбольної команди.

23-річного Володимира Воробця поховали 6 травня у рідній Іванівці

Мати Володимира Воробця працює в магазині у селі Глещава, де стався конфлікт, а батько раніше був вчителем біології в сільській школі, потім поїхав на заробітки в Ізраїль. Терміново повернувся звідти, коли дізнався про смерть сина, і встиг лише на похорон. У сім’ї кажуть, що Володимира скоріш за все до бійки та нападу на свого однолітка підбурила компанія хлопців, з якими він дружив.

«Ми не звинувачуємо ні свого Володю, ні того хлопчину. Може він не хотів вбити, але не можемо повірити, чому він одразу взявся за ніж! Хто винен – повинна розібратися поліція», - каже бабуся загиблого хлопця Катерина Воробець.

У селі Глищава уже другий день проводять опитування свідків та слідчі експерименти. Поліція зібрала усіх можливих учасників біля сільського будинку культури, де розпочалася бійка. Проте з журналістами вони говорити не хочуть.

Гарні відгуки дають односельчани і про Андрія Пекельного. Хлопець теж добре навчався у школі, із червоними дипломами закінчив училище в Хоросткові, а потім і Борщівський агротехнічний коледж. Після навчання одразу пішов за контрактом до Збройних сил України. Три роки відслужив в зоні АТО у 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді ЗСУ.

Кілька місяців тому після закінчення контракту повернувся до рідного села.

Нагадаємо, що трагедія на Тернопільщині в селі Глищава сталася на Великдень, проте розголосу набула саме зараз, адже за кілька днів місцева поліція змінила статті обвинувачення атовцю. Спочатку його затримали за умисне вбивство, а пізніше статтю перекваліфікували на умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони. Наразі розслідування цієї справи передали в Київ. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков уже заявив, що слідчі звернуться до суду, аби Андрію Пекельному пом'якшили запобіжний захід – з цілодобового домашнього арешту на особисте зобов'язання.

P.S. Cтаття 36, пункт 5 Кримінального кодексу України: «Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає».