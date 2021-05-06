Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пообіцяв «повне, неупереджене та об‘єктивне» слідство

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 6 травня заявив, що слідчі Національної поліції звернуться до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу для ветерана АТО з Тернопільщини, який захищаючи себе та матір, смертельно поранив одного із кількох нападників, повідомляє прес-служба МВС.

«Справа про вторгнення на територію домоволодіння та напад групи з п’ятьох осіб на ветерана АТО буде передана в Головне слідче Управління Національної поліції, а слідчі звернуться до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу з цілодобового домашнього арешту на особисте зобов’язання», – зазначив Аваков.

Він також запевнив, що «слідство буде повним, неупередженим та об‘єктивним».

Міністр заявив, що вважає передчасним та необґрунтованим оголошення підозри 24-річному ветерану АТО, який, за його словами, був змушений застосувати холодну зброю для самозахисту після того, як до його дому прийшли п’ятеро нападників, і один із яких пізніше загинув від отриманих поранень.

Аваков наголосив, що право на самооборону та захист свого житла, окрім випадку перевищення меж необхідної самооборони, кожному гарантоване законом.

У МВС нагадали, що згідно зі ст. 36, пунктом 5 Кримінального кодексу України, не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає.

Нагадаємо, у селі Глещава Тернопільської області 24-річний місцевий житель, ветеран АТО, захищаючи себе та свою матір, смертельно поранив одного з нападників.

Суд обрав ветерану АТО запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.