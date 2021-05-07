Під час служби у 80-й бригаді Андрій Пекельний зарекомендував себе як грамотний і дисциплінований боєць

Командування 80 окремої десантно-штурмової бригади висловило підтримку колишньому військовослужбовцю бригади Андрію Пекельному, якого обвинувачують в умисному вбивстві. Йдеться про трагедію, яка сталася 2 травня цього року у селі Глищава на Тернопільщині, коли Андрій Пекельний захищав себе і свій будинок від нападників. Тоді він ножового поранення загинув 23-річний учасник конфлікту.

Колектив бригади висловив підтримку Андрію, зазначивши, що кожен має право на самооборону та захист свого житла. Тому військові сподіваються на чесне і справедливе розслідування справи.

«У 2018-2019 роках Андрій Пекельний у складі 80 окремої десантно-штурмової бригади виконував завдання в районі проведення ООС. Командир підрозділу, в якому проходив службу Андрій, а також співслужбовці характеризують його, як «виконавчого, відповідального, грамотного та дисциплінованого військовослужбовця, який був прикладом для своїх побратимів, не мав шкідливих звичок, всі поставлені завдання виконував вчасно та якісно, жодних зауважень під час служби до нього не було, в колективі користувався авторитетом та повагою», – йдеться у заяві командування 80-ї бригади, оприлюдненій у п’ятницю, 7 травня, у Facebook.

Нагадаємо, трагедія в селі Глищава на Тернопільщині сталася на Великдень. П’ятеро нетверезих осіб напали на колишнього військовослужбовця 80-ї бригади. Конфлікт розпочався на дискотеці, а згодом нападники намагалися проникнути в будинок Андрія Пекельного. Під час конфлікту від ножового поранення загинув один із учасників бійки – 23-річний Володимир Воробець з сусіднього села.

Андрію Пекельному оголосили підозру за ст.118 ККУ (умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця) ККУ. Він перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Розслідування справи передали до Києва.