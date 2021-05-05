Місцевий житель, захищаючи себе та матір, поранив ножем одного із нападників

У селі Глещава Тернопільської області 24-річний місцевий житель, ветеран АТО, захищаючись, смертельно поранив одного з шести нападників, повідомляє обласна поліція.

Так, ввечері 2 травня на дискотеку до клубу приїхала компанія з шести чоловіків із сусіднього села Іванівці. Атовець зробив їм зауваження, чим збурив нетверезих гостей.

«Останній, аби уникнути бійки, втік додому та закрився. Проте компанія з шести осіб прийшла вночі на його подвір'я. Вони вирвали дверні ручки та вибили двері», — розповіли у поліції.

За інформацією поліції, у будинку разом із чоловіком була його мати. Він викликав поліцію і вийшов назовні з ножем. Під часштовханини він поранив ножем одного із нападників. Потерпілий, відбігши на 300 м, помер від втрати крові.

Підозрюваний зізнався у смертельному травмуванні нападника. Йому оголосили про підозру за ст. 118 ККУ (умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони).

Суд обрав ветерану АТО запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.