На Тернопільщині під час самозахисту ветеран АТО вбив одного з нападників
Захищаючи себе та матір, ветеран поранив ножем одного із нападників, після чого той помер від втрати крові
У селі Глещава Тернопільської області 24-річний місцевий житель, ветеран АТО, захищаючись, смертельно поранив одного з шести нападників, повідомляє обласна поліція.
Так, ввечері 2 травня на дискотеку до клубу приїхала компанія з шести чоловіків із сусіднього села Іванівці. Атовець зробив їм зауваження, чим збурив нетверезих гостей.
«Останній, аби уникнути бійки, втік додому та закрився. Проте компанія з шести осіб прийшла вночі на його подвір'я. Вони вирвали дверні ручки та вибили двері», — розповіли у поліції.
За інформацією поліції, у будинку разом із чоловіком була його мати. Він викликав поліцію і вийшов назовні з ножем. Під часштовханини він поранив ножем одного із нападників. Потерпілий, відбігши на 300 м, помер від втрати крові.
Підозрюваний зізнався у смертельному травмуванні нападника. Йому оголосили про підозру за ст. 118 ККУ (умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони).
Суд обрав ветерану АТО запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.