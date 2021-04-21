У середу, 21 квітня, президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо призову на військову службу резервістів у особливий період. Про це повідомляє сайт президента України.

Зеленський підписав закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов’язку та ведення військового обліку» № 1357-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 30 березня 2021 року з подання самого ж президента.

Цей документ удосконалює вимоги щодо комплектування ЗСУ та інших військових формувань резервістами в особливий період без оголошення мобілізації, що дасть змогу швидко збільшити бойовий потенціал сил оборони та вчасно реагувати на раптові загрози національній безпеці.

Зокрема, закон запроваджує новий вид військової служби – військова служба за призовом осіб із числа резервістів у особливий період.

Так, в особливий період на військову службу призиватимуть українців, які уклали контракти про службу у військовому резерві та/або зараховані до військового резерву.

Рішення про проведення такого призову ухвалюватиме президент за поданням головнокомандувача ЗСУ. У рішенні визначатимуться категорії резервістів, яких необхідно буде призивати, завдання, обсяги, строки та порядок проведення призову тощо.

На призовників-резервістів у особливий період, поширюватимуться ті самі гарантії, які передбачені для мобілізованих: їм гарантується сприяння у працевлаштуванні протягом шести місяців після служби.

Також законом передбачається створення на базі військкоматів територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки і упорядкування питань військового обліку.

Удосконалюється порядок здійснення військового обліку резервістів, серед іншого за допомогою автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи «Оберіг» (Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів).

Крім того, закон осучаснює вимоги про відповідальність за порушення законодавства про військовий обов'язок і військову службу та умисне зіпсуття чи втрату з необережності військово-облікових документів.

Також запроваджується кримінальна відповідальність за ухилення від призову в особливий період та від військового обліку або навчальних (спеціальних) зборів.