Із вікна на другому поверсі будівлі військкомату в Ужгороді вистрибнув хлопець, якого розшукували за ухиляння від служби. Інцидент стався у середу, 27 жовтня, в будівлі призовної дільниці, що на вулиці Бородіна в Ужгороді.

Про випадок повідомили на офіційній сторінці Закарпатського територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Facebook. Як уточнюється у повідомленні військкомату, у середу, 27 жовтня, поліція затримала хлопця, який неодноразово ухилявся від явки до призовної дільниці та перебував розшуку.

Хлопця доставили до військкомату для складання протоколу про адмінправопорушення за ст. 210 КУпАП (порушення військовозобов’язаними та призовниками законодавства про військовий обов’язок та військову службу). «Громадянин здійснив спробу втечі з призовної дільниці та вистрибнув з вікна другого поверху, чим наразив на небезпеку власне життя та наніс шкоду здоров'ю», – йдеться у повідомленні військкомату.

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