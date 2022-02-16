Патрульного затримали у момент, коли він отримував 10 тис. грн хабара

Служба безпеки України викрила інспектора патрульної поліції Дрогобицького відділу поліції на хабарі. Чоловік збирав гроші з перевізників деревини і обіцяв не перешкоджати у їхній діяльності. Про це повідомила прес-служба СБУ Львівщини у середу, 16 лютого.

Слідство встановило, що поліцейський систематично отримував хабарі від перевізників ліспродукції. Безперешкодне транспортування лісу через територію, на якій він здійснював контроль, патрульний оцінив у 10 тис. грн.

Правоохоронці затримали 32-річного капітана поліції після передачі йому чергової частини хабара. Патрульному повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) ККУ.

Зараз слідство встановлює, хто ще причетний до цієї корупційної схеми.