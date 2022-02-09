Прикордонника затримали під час отримання другої частини хабара – 550 доларів

На Львівщині затримали інспектора прикордонної служби, який за хабар обіцяв сприяти у працевлаштуванні у Львівський прикордонний загін. Про затримання свого працівника на хабарі Держприкордонслужба повідомила 9 лютого.

За сприяння у оформленні на військову службу за контрактом у один з підрозділів Львівського прикордонного загону прикордонник вимагав 1250 доларів США, що за курсом НБУ становить 35 тис. грн. Прикордонника затримали під час отримання другої частини хабара – 550 доларів.

Відомо, що затриманий працює у відділі «Рава-Руська».