На Львівщині прикордонник вимагав 1250 доларів за працевлаштування
Затриманий інспектор працює у відділі «Рава-Руська»
Суспільство — Софія Лазуркевич, 0 0
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Прикордонника затримали під час отримання другої частини хабара – 550 доларів
На Львівщині затримали інспектора прикордонної служби, який за хабар обіцяв сприяти у працевлаштуванні у Львівський прикордонний загін. Про затримання свого працівника на хабарі Держприкордонслужба повідомила 9 лютого.
За сприяння у оформленні на військову службу за контрактом у один з підрозділів Львівського прикордонного загону прикордонник вимагав 1250 доларів США, що за курсом НБУ становить 35 тис. грн. Прикордонника затримали під час отримання другої частини хабара – 550 доларів.
Відомо, що затриманий працює у відділі «Рава-Руська».
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