Івана Валька затримали 8 лютого 2022 року після отримання другої частини хабара – 550 доларів

Сихівський районний суд Львова виніс вирок Івану Вальку, який, працюючи інспектором прикордонної служби, вимагав та отримав хабар за працевлаштування у Львівському прикордонному загоні. Суд призначив Івану Вальку два роки тюремного ув’язнення.

Як вказано у вироку суду, який винесли у січні 2024 року, Іван Валько, перебуваючи на посаді інспектора прикордонної служби, у січні та лютому 2022 року вимагав та отримав 700 доларів хабара. За ці кошти Іван Валько обіцяв вплинути на службових осіб щодо працевлаштування на військову службу за контрактом у один з підрозділів Львівського прикордонного загону.

Івана Валька затримали 8 лютого 2022 року після отримання другої частини хабара – 550 доларів. Загалом правоохоронці повідомляли, що затриманий працював у відділі «Рава-Руська» та вимагав 1250 доларів. У вирок суду зазначено, що Іван Валько наразі є безробітним, але не відомо, коли саме його звільнили зі служби.

У суді обвинувачений визнав свою провину. Справу розглянула суддя Галина Шашуріна, яка дослідила усі матеріали та визнала Івана Валька винним у кримінальному правопорушенні (одержання неправомірної вигоди для себе за обіцянку здійснити вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави). Суд ув’язнив Івана Валька на два роки. На вирок ще може бути подана апеляція.