Чоловік працював на митному посту «Угринів»

На Львівщині судили митника, якого підозрювали в отриманні хабарів від перевізника. За кожен вантаж він начебто отримував від перевізника по 1200 грн. Однак, на думку суду, в справі забракло доказів винуватості службовця, й окрім цього, в діях викривачів помітили ознаки провокації. Відтак Всеволода Г. повністю виправдали.

Як йдеться у вироку Сокальського суду від 22 грудня, про який повідомляє «Судовий репортер», судили колишнього головного державного інспектора митного поста «Угринів» Львівської митниці ДФС.

На початку лютого 2017 року, здійснюючи митний контроль товару, посадовець начебто вимагав у перевізника по 1200 гривень щоразу при перетині кордону, кажучи, що інакше створюватиме перешкоди. У подальшому він двічі отримував таку суму і тільки після другого випадку його викрили.

У судовому засіданні митник не визнав вину і давати показання відмовився. Заявник пояснив, що перевозив тканину й інспектор йому сказаав, що він везе забагато товару, а тому потрібно повертатися назад або платити 1200 гривень. Перевізник поклав гроші в паспорт і передав інспектору. Той забрав гроші та повернув паспорт. Через декілька днів він повторно віз з-за кордону в Україну дві коробки передач для автомобілів. Інспектор знову сказав, що товар має вагу понад дозволену норму і запропонував заплатити 1200 гривень хабара, на що він погодився.

Дослідивши матеріали справи, суддя дійшов до висновку, що саме перевізник підбурював інспектора до отримання хабара. Зокрема, з записів розмов вбачається, що перевізник неодноразово наполягав, щоб інспектор митниці узяв від нього гроші та дозволив йому перевезти придбані у Польщі нитки. Інспектор натомість відмовляв йому. На відеозаписі також зафіксовано, як свідок дає обвинуваченому паспорт, в якому лежать гроші, а митник від них відмовляється. Після цього перевізник продовжив умовляти його, кажучи, що йому треба заробити «копійки» і годувати сімʼю та чотирьох дітей.

Тож суддя постановив виправдати працівника митниці у зв’язку з недоведеністю його вини.