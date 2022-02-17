Наприкінці серпня 2021 року завідувача відділення електрофізіологічних обстежень серця Львівського кардіоцентру Остапа Герету затримали на хабарі у 65 тис. грн

Правоохоронці завершили слідство щодо вимагання хабаря завідувачем відділення Львівського кардіоцентру Остапом Геретою. Як повідомила СБУ Львівщини 17 лютого справу уже передали до суду.

Наприкінці серпня 2021 року завідувача відділення електрофізіологічних обстежень серця Львівського кардіоцентру Остапа Герету затримали на хабарі у 65 тис. грн. За даними слідства, він вимагав гроші в пацієнта, якому мали безкоштовно встановити кардіостимулятор.

Після затримання Остап Герета вийшов із СІЗО, сплативши 136 тис. грн застави, його також відсторонювали від посади.

Зазначимо, що якщо провину медика доведуть, йому загрожує від 5 до 10 років із конфіскацією майна за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) ККУ.