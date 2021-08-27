Медика Львівського кардіоцентру затримали на хабарі 65 тис. грн

У Львові правоохоронці викрили лікаря, який вимагав хабара від пацієнта за операцію на серці. Пенсіонеру мали безкоштовно встановити кардіостимулятор, однак лікар вимагав заплатити за операцію 65 тис. грн.

Як повідомили у п'ятницю, 27 серпня, у прокуратурі, на хабарі затримали керівника одного з відділень Львівського обласного клінічного лікувально-діагностичного кардіологічного центру, що на вул. Кульпарківська, 35.

За даними слідства, лікар вимагав та одержав 65 тис. грн хабара від пенсіонера за проведення операції на серці, під час якої йому мали встановити кардіостимулятор.

Лікаря затримали за ч. 3 ст. 368 ККУ (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Невдовзі йому оголосять про підозру в хабарництві та оберуть запобіжний захід.

Правоохоронці не повідомляють, завідувача якого саме з відділень кардіоцентру затримали на хабарі. Однак із власних джерел ZAXID.NET відомо, що йдеться про керівника відділення електрофізіологічних обстежень серця з рентгенопераційною. На сайті кардіоцентру вказано, що обов'язки завідувача цього відділення виконує Остап Герета.