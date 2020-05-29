Відомого львівського хірурга затримали за хабар від пацієнта

За версією правоохоронців, завідувач 1-го хірургічного відділення ЛОКЛ вимагав та взяв хабар від львів'янина за оформлення документів для військкомату

У п’ятницю, 29 травня, поліцейські спільно з СБУ затримали на хабарі завідувача першим хірургічним відділенням Львівської обласної клінічної лікарні Ярослава Зборівського. Посадовець отримав 21,5 тис. грн хабара від львів’янина за проведення медогляду та видачу документів про хворобу для військкомату.

Затримання проводили співробітники відділу розслідування особливо тяжких злочинів (детективи) слідчого управління поліції Львівської області за матеріалами СБУ.

Завідувача відділенням ЛОКЛ затримали на хабарі 21,5 тис. грн (фото поліції)

Як повідомили в поліції Львівщини, правоохоронці затримали лікаря «на гарячому» під час отримання ним хабара. Завідувач відділенням отримав 21,5 тис. грн від мешканця Львова за проведення медичного огляду та видачу документів про хворобу для подальшої подачі їх в один з районних військових комісаріатів.

У службовому кабінеті завідувача відділенням також виявили готівку у різній валюті: 150 тис. грн, 600 доларів США та 400 євро.

Відео СБУ з моменту затримання

Директор Львівської обласної клінічної лікарні Михайло Гичка відмовився коментувати ZAXID.NET цей інцидент.

Правоохоронці не розголошують назву відділення та прізвище затриманого. За даними ZAXID.NET у правоохоронних органах, затриманий завідувач 1-м хірургічним відділенням Львівської обласної клінічної лікарні Ярослав Зборівський.

У разі визнання судом його винним хірургу загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади та з конфіскацією майна.