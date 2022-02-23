Затриманому посадовцю загрожує до десяти років позбавлення волі

Поліцейські затримали директора філії Івано-Франківського облавтодору на отриманні 8,4 тис. грн хабара від підприємця. За інформацією правоохоронців, усього чоловік вимагав 40 тис. грн від підприємця за сприяння у підписанні договору оренди. Про затримання чиновника облавтодору у середу, 23 лютого, повідомила прес-служба Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Поліцейські встановили, що керівник філії Івано-Франківського облавтодору вимагав від підприємця 40 000 хабара. За цю суму він обіцяв допомогти у підписанні договору оренди та надання спецтехніки, що перебуває на балансі філії.

«Техніку підприємець мав би використати для облаштування земельної ділянки на території одного з міст області. Сьогодні, 23 лютого, поліцейські викрили посадовця під час отримання першої частини неправомірної вигоди – 8,4 тис. грн. Тривають першочергові слідчі дії. Вирішується питання про повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368 (хабарництво) ККУ», – йдеться у повідомленні прес-служби.

Затриманому посадовцю Івано-Франківського облавтодору загрожує до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.