У громадах просять зменшити інтенсивність вуличного освітлення та графіки їхнього використання

Львівська обласна адміністрація закликає громади економити електроенергію. Це дозволить запобігти відімкненням електропостачання та збалансувати енергосистему.

Як повідомили у департаменті паливно-енергетичного комплексу, енергоефективності та житлово-комунального господарства ЛОДА, громади попросять переглянути графіки ввімкнення та вимкнення вуличного освітлення, зменшити інтенсивність. Також розглянуть доцільність роботи фонтанів, освітлення фасадів будинків та пам’ятників.

«У зв’язку зі збройною агресією Російської федерації, обстрілами та виведенням з ладу енергетичного обладнання, з метою збалансування об’єднаної електроенергетичної системи та запобіганню застосування обмежень постачання електричної енергії Львівська ОВА просить вжити невідкладних заходів щодо економії електроенергії на територіях територіальних громад», – зазначено у повідомленні ЛОВА.

Щоб не довелося застосовувати погодинні відключення, мешканців Львівщини просять обмежити з 19:00 до 22:00 використання енергоємних електроприладів: кондиціонер, електрочайник, пилосос, бойлер, обігрівач, праску, пральну машину, мікрохвильову піч, електропіч. Також варто вимкнути з розеток усі прилади, якими не користуєтесь, а для освітлення застосовувати енергозберігальні лампи.

Представників малого та середнього бізнесу закликають економити електроенергію в їхніх закладах, зокрема для використання рекламних щитів і вивісок.

Як наголошують в ЛОВА, про аварійні відключення електроенергії у Львівській області поки не йдеться. Але важливо зменшити навантаження на енергосистему, адже після останніх ракетних ударів складно втримати баланс виробництва та споживання електроенергії.

Нагадаємо, Міненерго повідомило, що через пошкодження енергетичних об’єктів та нестачу електроенергії можливі обмеження для промислових споживачів. Українців попередили про ймовірні обмеження електропостачання взимку.