Міністр енергетики України Герман Галущенко закликав ощадливо споживати електроенергію через значні втрати генеруючих потужностей внаслідок російських обстрілів. Окрім того, Герман Галущенко порадив українцям готувались до можливих обмежень у постачанні електроенергії взимку. Про це міністр енергетики розповів в ефірі телемарафону «Єдині новини» у понеділок, 13 травня.

За словами Германа Галущенко, протягом останніх місяців українська енергосистема зазнала найбільших пошкоджень від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

«На сьогодні ми вже втратили близько 8 ГВт потужності в системі. Якби це відбулося в будь-якій іншій країні, був би вже тотальний блекаут. Ситуація складна. Але світло сьогодні є, система збалансована, і це – результат важкої праці енергетиків, які щоденно, цілодобово працюють над тим, щоб підтримати систему», – розповів Герман Галущенко.

Міністр енергетики також зауважив, що взимку можливі обмеження у постачанні електроенергії. Крім того, росіяни можуть завдати нових ударів по енергетичних об’єктах України. Герман Галущенко порадив «готуватися до важкої зими» та вже зараз економити електроенергію. Він також наголосив, що енергетики роблять все можливе, щоб уникнути обмежень.

«Навіть, якщо ви не маєте обмежень сьогодні, треба розуміти, що триває війна і десь у цей час ці обмеження є. Тому дуже важливе ощадливе використання електроенергії», – наголосив міністр енергетики.

Герман Галущенко також наголосив, що труднощі з електропостачанням можуть бути і влітку. Водночас у цей період року балансувати систему допомагають потужності відновлюваних джерел енергії, зокрема сонячні електростанції.

Зазначимо, що у понеділок, 13 травня, у прес-службі міненерго повідомили, що через пошкодження енергетичних об'єктів та нестачу електроенергії можливі обмеження для промислових споживачів.