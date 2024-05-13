На медичному обліку з меланомоюю перебуває 2060 мешканців Львівщини

На Львівщині на медичному обліку перебуває 2060 людей із діагнозом – меланома. Це найагресивніший тип раку шкіри, але у ранніх стадіях добре піддається лікуванню.

В.о. генерального директора Львівського онкоцентру Олег Дуда повідомив, що за три місяці 2024 року в області вже виявили 38 нових випадків захворювання на меланому. У 14 людей захворювання діагностували під час профоглядів. У І та ІІ стадіях захворювання про свій діагноз дізнались 23 людини, в ІІІ стадії – 5 і одна людина, дізналась, що захворіла вже у IVстадії.

«Ми прагнемо, аби у людей діагностували меланому якомога раніше, адже у пізніх стадіях лікування цього типу раку є надзвичайно складним та тривалим для пацієнта і дороговартісним для держави. В нашому онкоцентрі застосовують сучасний підхід у лікуванні меланоми, наприклад, визначення сторожових лімфатичних вузлів. Також у нас є великий досвід у застосуванні таргетної терапії та імунотерапії», – повідомив Олег Дуда.

В онкоцентрі кажуть, що першими симптомами розвитку меланоми можуть бути поява на шкірі нового пігментованого утвору або зміна родимки, котра уже була. Однак можливий розвиток і безпігментної меланоми, коли відсутня пігментація і розпізнати її дуже важко. Тож аби не пропустити розвиток захворювання лікарі радять крім регулярних медичних оглядів, проводити самообстеження шкіри. Допомогти виявити зміни на своєму тілі може допомогти правило АКОРД:

Асиметрія. Коли форма половини родимки не відповідає іншій її половині.

Край. Межі родимки нерівні або ж розмиті.

Окрас. На родимці присутні відтінки різних кольорів.

Розмір. Якщо розмір родимки є більшим, ніж 6 мм.

Динаміка. Якщо родимка змінюється за розміром, формою та кольором це також може свідчити про розвиток меланоми.

Таке самообстеження свого тіла медики радять проводити раз у два тижні.

Повністю убезпечити себе від розвитку меланоми неможливо, але існують прості рекомендації, які можуть зменшити ризик цього онкозахворювання:

у сильну спеку не перебувати під прямими сонячними променями (бажані години перебування на сонці до 11:00 та після 17:00);

Використовувати сонцезахисні креми при перебуванні на відкритому сонці та при засмаганні (рекомендовано використовувати сонцезахисні засоби навіть у зимові сонячні дні);

Відвідувати солярій після попередньої консультації лікаря-дерматолога (оцінка ризиків);

Намагатися не травмувати наявні невуси ( родимки);

Самостійно оглядати свої шкірні покриви кожного місяця і при виявленні змін невідкладно звертатися до фахівців;