До порятунку хлопчика були залучені лікарі різних спеціальностей

Дворічний хлопчик з Нововолинська, у якого рік тому діагностували нейробластому черевної порожнини, пройшов надзвичайно складний і тривалий шлях до одужання. Він переніс 10 курсів хіміотерапії, 8-годинну операцію з видалення пухлини і трансплантацію кісткового мозку. Попереду на хлопчика чекає ще одна пересадка стовбурових клітин.

Рік тому батьки Давида помітили, що син схуд, не має апетиту і звернулися на консультацію до лікарів. Спершу подумали, що у нього лізуть зуби. Та поглиблене обстеження виявило у хлопчика небезпечне захворювання – нейробластому черевної порожнини. У пошуках порятунку сина батьки потрапили в Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр.

Його шлях до одужання був складний і тривалий, кажуть у Центрі. Упродовж року хлопчик отримував хіміотерапію. Згодом переніс складну операцію з видалення пухлини, яка тривала понад вісім годин. Через непросту локалізацію пухлини та її структуру до команди фахівців Центру долучився кардіохірург з іншої львівської лікарні Дмитро Бешлей.

«Це вроджена пухлина парасимпатичної нервової системи. Пухлина уразила велику ділянку, і у пухлині були розташовані усі важливі судини нирок, печінки та інших органів черевної порожнини. Видалення такого утвору потребує злагодженої роботи команди хірургів»,– каже завідувач хірургічного відділення Центру Богдан Романишин.

До порятунку Давида була залучена велика команда спеціалістів: онкологи, хірурги, анестезіологи, кардіологи, трансфузіологи, лаборанти тощо.

Хлопчик вже успішно переніс одну пересадку кісткового мозку. Зараз у маленького пацієнта нема ні пухлини, ні метастаз. Він на шляху до повного одужання. Його з лікарні наразі виписали додому, до Центру він приїжджає лише на контрольні огляди. І аби остаточно побороти важку недугу, йому за якийсь час проведуть ще одну пересадку стовбурових клітин.