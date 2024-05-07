Оперували хлопчика львівська хірургиня Христина Погранична і хірург зі США Марк Гнатюк

У Клінічному центрі дитячої медицини (лікарня «Охматдит») львівські щелепно-лицеві хірурги спільно зі спеціалістами США успішно прооперували 13-річного сироту з Волині з розщілиною губи і піднебіння, яка вплинула на все обличчя, зокрема, викривила ніс.

У Центрі повідомили, що такі вроджені вади оперують у перші місяці життя дитини, проте батьки Дмитра не переймалися проблемою сина. Мати випивала, батька хлопчик не знає. Коли у родині з’явилася ще одна дитина, про неї також ніхто не дбав. Торік у 37 років мати померла, батько не цікавився ні сином, ні пасинком, і діти опинилися в інтернаті.

З хлопчиком тепер буде все добре й в однолітків не буде підстпав для кепкування

Та в інтернаті вони пробули недовго. Двох братів усиновила родина з Волині, у якої не було дітей.

«Коли почалася війна, ми вирішили, що візьмемо дитину в родину. Якось нам зателефонували і повідомили про двох старших братів. Ми поїхали знайомитися з дітьми і зрозуміли, що заберемо їх обох, бо старших дітей не дуже спішать усиновлювати. І ми добре розуміли, що Дмитра з вадою ніхто не візьме», – каже нова мама дітей.

Нові батьки відразу почали шукати лікарів, які допомогли б хлопчику позбутися вродженої вади. Вони потрапили до Львова саме у цей час, коли в лікарні «Охматдит» оперували дітей щелепно-лицеві хірурги зі США. Спільно з хірургами «Охматдиту» вони прооперували і Дмитра. Розщілина була складна, через неї постраждав і ніс, але хірургам вдалося закрити її і виправили хлопцю ніс за одну операцію.

«Коли син прокинувся після операції, то перше, що запитав, чи рівний у нього ніс. Коли я підтвердила, він був надзвичайно щасливий», – каже мати хлопчика.

Хірургам вдалося відновити функції і естетику обличчя хлопчика. Напередодні Великодня Дмитро з лікарні поїхав додому.