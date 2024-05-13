Ігоря Геруша офіційно призначили на посаду ректора Буковинського державного медуніверситету у червні 2023 року

Ректор Буковинського державного медуніверситету подав декларацію про доходи за 2023 рік. Ігор Геруш аз 2023 рік отримав 750 тис. грн зарплати та ще майже 230 тис. грн за гонорари, різні виплати та роботу за сумісництвом, а саме доцентом кафедри біоорганічної і біологічної хімії та клінічної біохімії Буковинського державного медичного університету.

Ігоря Геруша офіційно призначили на посаду ректора Буковинського державного медуніверситету у червні 2023 року. Загалом він працює БДМУ 28 років, з 2011 року обіймав посаду проректора з науково-педагогічної роботи університету.

За 2023 рік Ігор Геруш задекларував 4 об’єкти нерухомості і один незакінчений об’єкт. Це дві квартири, які належать ректору. Одна в Коломиї Івано-Франківської області, загальною площею понад 58 м2, а інша – в Чернівцях площею понад 87 м2. Також Ігорю Герушу належить об’єкт незавершеного будівництва, а саме квартира в Чернівцях. Зараз там проводять реконструкцію з влаштування мансардних приміщень. Дружині ректора належить будинок та ділянка в селі Вишпіль Оліївської громади Житомирської області. В майно вона його отримали в 2022 році.

В сім’ї Герушів є два автомобілі. Перший зареєстрований на Ігора Геруша, це Škoda Octavia 2008 року випуску. Друге авто – це теж Škoda Octavia, 2017 року випуску. Цей автомобіль зареєстрований на дружину ректора і його власницею вона стала в 2022 році. Вартість авто – понад 270 тис. грн.

Ігор Геруш в 2023 році офіційно заробив понад 750 тис. грн. Ще за різні виплати, роботу за сумісництвом він отримав майже 230 тис. грн. Оксана Геруш працює в Чернівецькій міській дитячій поліклініці і отримала звідти майже 330 тис. грн основної зарплатні. Також вона має 4,6 тис. грн доходу від надання майна в оренду, отримала понад 3 тис. грн гонорарів від ТОВ «Алкалоід Київ» та 3,2 тис. грн від профспілкової організації міської дитячої лікарні.

В свою декларацію Ігор Геруш також вніс і статки двох дітей – доньки Катерини та сина Назарія. Назар Геруш володіє 3% часткою в статутному капіталі ТОВ «Амерікан медікал академі Україн». Фірма зареєстрована в Україні. Також з декларації видно, що Назар ще студент і отримує дві стипендії. В Буковинському державному медичному університеті він має майже 35 тис. грн стипендії. Також він навчається в Литовському університеті наук про здоров’я і має там стипендію за участь у програмі академічної мобільності. Цю стипендію він отримав в 2023 році, до того він навчався у вищому закладі в Чернівцях.

Стипендію в Литовському університеті наук про здоров’я має і донька ректора Катерина Геруш. Вона отримує її за академічною програмою Еразмус і складає майже 169 тис. грн. Також дівчина має стипендію в буковинському вищому навчальному закладі в розмір 35 тис. грн.

В декларацію за 2023 рік ректор вніс авторське право на комп’ютерну програму, а саме на «Електронний журнал академічної успішності». Авторським правом на цю програму Ігор Геруш володію спільно з Володимиром Ходоровським, Тарасом Бойчуком і Андріаном Барбе.

У банку Геруш зберігає майже 453 тис. грн та понад 6 тис. доларів. Готівкою ректор БДМУ зберігає майже 37 тис. доларів та майже 28 тис. євро. Дружина має готівкою – понад 15 тис. доларів, 5 тис. євро, в банку – майже 27 тис. грн. Син Назар має 3,6 тис. євро, в банку – 4,6 тис. грн. Донька Катерина готівкою має 4,5 тис. євро та 4,8 тис. грн в банку.