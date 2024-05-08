З декларацій ректора зникли басейн та два автомобілі

Ректор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Роман Петришин подав декларацію про свої доходи за 2023 рік. Згідно з нею, керівник вищого навчального закладу за 2023 рік заробив понад 550 тис. грн та отримав майже 230 тис. грн пенсії. Його дружина Ганна Петришин отримала від підприємницької діяльності понад 6,5 млн грн.

В декларації за 2023 рік Роман Петришин задекларував 6 об'єктів нерухомості. В кінці 2022 року ректор переоформив документи на будинок в Годилові Великокучурівській громаді, де проживає разом зі сім'єю. Ця будівля має площу понад 300 м2. В декларації за 2022 рік Роман Петришин також зазначав, що в цьому населеному пункті також володіє літньою кухнею, банею та басейном, загальною площею понад 170 м2. Однак в декларації за 2023 рік цих споруд вже не має. Також Роману Петришину належить в Годилові земельна ділянка площею понад 1000 м2. Ще одна ділянка знаходиться в селі Котиківка Коломийського району Івано-Франківської області і має площу 1081 м2. Ректору належить два гаражі в Чернівцях, площею по 24 м2 кожен. Дружина володіє квартирою в обласному центрі площею понад 80 м2.

В декларації за 2022 рік Роман Петришин вніс три автомобілі, які належали йому. Це Mazda CX-9 2009 року випуску, Mitsubishi Lancer 2003 року випуску та ВАЗ 2106 1987 року випуску. Проте, у декларації за 2023 рік двох автомобілів вже не має, а саме Mazda CX-9 та Mitsubishi Lancer. Однак декларант не зазначив, що з ними сталося. Є лише повідомлення, що один з автомобілів було знято з обліку через вибраковку. Тож ректор їздить тепер лише на ВАЗ 2106.

У 2023 році Роман Петришин заробив понад 550 тис. грн зарплати та отримав майже 230 тис. грн пенсії. Також ректору виплатили 6 тис. грн з профспілкового фонду. Дружина декларанта Ганна Петришин отримала майже 43 тис. грн пенсії та понад 6,5 млн грн прибутку від зайняття підприємницькою діяльністю. За даними Youcontrol вона займається здачею різних приміщень в оренду.

У готівці Роман Петришин тримає 10 тис. доларів, 40 тис. грн, 2 тис. євро. На банківських рахунках ректор має майже 386 тис. грн. Дружина Ганна має у готівці – 20 тис. доларів, 10 тис. євро та 40 тис. грн.

Роман Петришин очолив Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича в квітні 2019 року. Народився 20 березня 1953 року в с. Котиківка Городенківського району Івано-Франківської області. Після закінчення Городенківської СШ № 2 в 1970 році вступив на перший курс математичного факультету Донецького університету, а в 1971 році перевівся на математичний факультет Чернівецького університету. 3 1975 року після закінчення університету працював асистентом, старшим викладачем, а з 1986 року доцентом кафедри диференціальних рівнянь Чернівецького університету. 3 1995 року – професор кафедри диференціальних рівнянь Чернівецького університету імені Юрія Федьковича. У 1996-2001 роках – завідувач кафедри прикладної математики і механіки, у 1999-2005 роках – декан математичного факультету, а з квітня 2005 року – перший проректор Чернівецького університету.