Начальник роти ставив фіктивні відмітки своємо підлеглому за гроші

Нацгвардієць Вадим Шевчук заплатить 17 тис. грн за хабар своєму начальнику за відмітки про присутність на службі. За дні, коли чоловіка не було на території військової частини 3053 у Хмельницькому, його начальник ставив фіктивні відмітки. За кожну відмітку начальник отримував по 150 грн, відтак загалом за 5 місяців командир Павло Куржій отримав майже 5 тис. грн

У період з січня по травень 2021 року Вадим Шевчук переказував на картку родича свого начальника Павла Куржія по 150 грн, аби той у графіку та інших відомостях ставив відмітку про присутність обвинуваченого на службі. Всього нацгвардієць здійснив 33 перекази на загальну суму 4,95 тис. грн.

Свою вину у суді він визнав повністю. Тож між прокурором Хмельницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону та обвинуваченим була підписана угода про визнання винуватості. А суддя Хмельницького міськрайонного суду Тетяна Бацуца стала на сторону обвинуваченого і погодилася покарати Вадима Шевчука штрафом у 17 тис. грн.

«Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним. Вадим Шевчук беззаперечно повністю визнав свою вину у вказаному кримінальному правопорушенні, щиро розкаявся у вчиненому, активно сприяв розкриттю злочину, взяв на себе обов`язок у викритті кримінального правопорушення, вчиненого іншими особами», – йдеться у рішенні суду.

У вересні 2021 року Хмельницький міськрайонний суд визнав вину командира другої стрілецької роти військової частини 3053 Хмельницького Павла Куржія, який отримав хабар від Вадима Шевчука. Тоді між прокурором Хмельницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону та обвинуваченим також була підписана угода про визнання винуватості. А суддя Тетяна Бацуца оштрафувала нацгвардійця на 68 тис. грн і позбавила права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, строком на 3 роки.

У 2018 році Павло Куржій був нагороджений почесною грамотою Хмельницької облдержадміністрації за високий професіоналізм, зразкове виконання військового обов’язку та з нагоди 26-ї річниці з Дня створення військової частини 3053.