Посадовця Держвиконавчої служби на Хмельниччині посадили на 5 років за хабар у 6 тис. грн
Чоловік за незаконну винагороду видав наказ про зняття з арешту автомобіля
Хмельницький апеляційний суд прийняв рішення про позбавлення волі на п’ять років начальника Красилівського райвідділу Державної виконавчої служби Віталія Болюха після отримання 5,8 тис. грн хабара. Колегія суддів на чолі з суддею Миколою Матущаком визнала вину обвинуваченого.
Як йдеться у рішенні суду, 9 грудня 2016 року начальник Красилівського райвідділу державної виконавчої служби Віталій Болюх отримав 5,8 тис. грн хабара від власника автомобіля Fiat Scudo за зняття з його авто арешту. Перед цим обвинувачений детально обумовив механізм зняття з арешту автомобіля і видав відповідну постанову, яку надіслав до територіального сервісного центру МВС в Хмельницькій області. За це посадовець захотів отримати винагороду у розмірі 6 тис. грн від власника Fiat Scudo. Власник же перед тим, як дати хабара, повідомив про вимагання правоохоронні органи. Тому гроші, які він давав Віталію Болюху, були оброблені спеціальним аерозолем «Промінь-1».
В апеляційному суді обвинувачений свою вину не визнав. Державний виконавець розповів, що до нього звертався власник Fiat Scudo щодо зняття автомобіля з-під арешту. Зі слів посадовця, він перевірив документи і підписав рішення про зняття арешту з автомобіля, про яке просив заявник. Після цього отримав від чоловіка гроші, які сприйняв як подяку за те, що допоміг. Віталій Болюх переконував, що хабара він не вимагав і не зловживав службовим становищем. Проте колегія суддів, вивчивши матеріали справи і висновки експертизи, дійшла висновку про винуватість начальника Красилівського райвідділу державної виконавчої служби і прийняла рішення про ув’язення екс-посадовця на п’ять років з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади на два роки .
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