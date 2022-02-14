Хмельницький апеляційний суд прийняв рішення про позбавлення волі на п’ять років начальника Красилівського райвідділу Державної виконавчої служби Віталія Болюха після отримання 5,8 тис. грн хабара. Колегія суддів на чолі з суддею Миколою Матущаком визнала вину обвинуваченого.

Як йдеться у рішенні суду, 9 грудня 2016 року начальник Красилівського райвідділу державної виконавчої служби Віталій Болюх отримав 5,8 тис. грн хабара від власника автомобіля Fiat Scudo за зняття з його авто арешту. Перед цим обвинувачений детально обумовив механізм зняття з арешту автомобіля і видав відповідну постанову, яку надіслав до територіального сервісного центру МВС в Хмельницькій області. За це посадовець захотів отримати винагороду у розмірі 6 тис. грн від власника Fiat Scudo. Власник же перед тим, як дати хабара, повідомив про вимагання правоохоронні органи. Тому гроші, які він давав Віталію Болюху, були оброблені спеціальним аерозолем «Промінь-1».

В апеляційному суді обвинувачений свою вину не визнав. Державний виконавець розповів, що до нього звертався власник Fiat Scudo щодо зняття автомобіля з-під арешту. Зі слів посадовця, він перевірив документи і підписав рішення про зняття арешту з автомобіля, про яке просив заявник. Після цього отримав від чоловіка гроші, які сприйняв як подяку за те, що допоміг. Віталій Болюх переконував, що хабара він не вимагав і не зловживав службовим становищем. Проте колегія суддів, вивчивши матеріали справи і висновки експертизи, дійшла висновку про винуватість начальника Красилівського райвідділу державної виконавчої служби і прийняла рішення про ув’язення екс-посадовця на п’ять років з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади на два роки .