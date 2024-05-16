У четвер, 16 травня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться: Райадміністрації у Львові стануть доступнішими. Міські депутати під час сесії погодили зміни до бюджету розвитку. Виходжували два місяці. Спеціалісти центру реабілітації «Незламні» витягли з того світу десантника. «Об'єднані вишиванкою». Львів'янки зібрали для поранених захисників у госпіталях вишиті сорочки. Юні актори на великій сцені. У Львові відбувся перший фестиваль дитячих театрів.

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