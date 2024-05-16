Управління освіти Львівської міськради сформувало графік літніх канікул в усіх школах Львова та на території ОТГ. Майже усі львівські школярі підуть на канікули на початку червня та відпочиватимуть до кінця серпня.

ZAXID.NET публікує повний графік, коли кожна школа завершуватиме навчальний рік та скільки часу триватимуть літні канікули.

Коли літні канікули у школах Львова: