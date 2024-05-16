Львівська міськрада оприлюднила графік літніх канікул в усіх школах
Майже усі львівські школярі підуть на канікули на початку червня
Управління освіти Львівської міськради сформувало графік літніх канікул в усіх школах Львова та на території ОТГ. Майже усі львівські школярі підуть на канікули на початку червня та відпочиватимуть до кінця серпня.
ZAXID.NET публікує повний графік, коли кожна школа завершуватиме навчальний рік та скільки часу триватимуть літні канікули.
Коли літні канікули у школах Львова:
- Львівська академічна гімназія при національному університеті «Львівська політехніка» – 17.06.2024 – 31.08.2024
- Львівська лінгвістична гімназія – 06.06.2024 – 31.08.2024
- Ліцей «Галицький» – 10.06.2024 – 31.08.2024
- Львівська державна комунальна середня загальноосвітня школа №3 – 10.06.2024 – 31.08.2024
- Початкова школа №4 – 07.06.2024 – 31.08.2024
- Середня загальноосвітня школа №9 – 10.06.2024 – 31.08.2024
- Ліцей №10 імені Святої Марії Магдалени – 10.06.2024 – 31.08.2024
- Середня загальноосвітня школа №27 ім. Героя Небесної Сотні Юрія Вербицького –10.06.2024 – 31.08.2024
- Ліцей №28 – 04.06.2024 – 31.08.2024
- Середня загальноосвітня школа №34 імені Маркіяна Шашкевича – 17.06.2024 – 31.08.2024
- Львівська середня загальноосвітня школа східних мов та східних бойових мистецтв «Будокан» з поглибленим вивченням іноземних мов – 17.06.2024 – 31.08.2024
- Ліцей №52 – 10.06.2024 – 31.08.2024
- Середня загальноосвітня школа №62 – 04.06.2024 – 31.08.2024
- Заклад загальної середньої освіти №87 імені Ірини Калинець – 10.06.2024 – 31.08.2024
- Ліцей №2 – 11.06.2024 – 31.08.2024
- Ліцей №5 ім. Іванни та Іллі Кокорудзів – з 10.06.2024 – 31.08.2024
- Ліцей № 17 – 03.06.2024 – 30.08.2024
- Початкова школа «Джерельце» – 10.06.2024 – 31.08.2024
- Середня загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів №31 – 01.06.2024 – 31.08.2024
- Середня загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів №36 – 03.06.2024 – 31.08.2024
- Ліцей №45 – 01.06.2024 – 31.08.2024
- Ліцей №46 ім. В'ячеслава Чорновола – 10.06.2024 – 31.08.2024
- Середня загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів №48 – 10.06.2024 – 31.08.2024
- Середня загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів №50 – 01.06.2024 – 31.08.2024
- Ліцей №51 імені Івана Франка – 01.06.2024 – 31.08.2024
- Середня загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів №55 – 10.06.2024 – 31.08.2024
- Ліцей №66 – 31.05.2024 – 31.08.2024
- Ліцей імені Івана Пулюя – 01.06.2024 – 31.08.2024
- Ліцей міжнародних відносин ім. В. Стуса – 01.06.2024 – 31.08.2024
- Ліцей імені Василя Симоненка – 10.06.2024 – 31.08.2024
- Класична гімназія при ЛНУ ім. І. Франка – 06.06.2024 – 31.08.2024
- Ліцей «Європейський» – 10.06.24 – 31.08.24
- Початкова школа «Школа радості» – 10.06.24 – 31.08.24
- Початкова школа «Малюк» – 07.06.2024 – 29.08.2024
- Ліцей «Надія» – 17.06.2024 – 30.08.2024
- Середня загальноосвітня школа №1 – 10.06.2024 – 31.08.2024
- Середня загальноосвітня школа №13 – 10.06.2024 – 31.08.2024
- Середня загальноосвітня школа №32 – 10.06.2024 – 31.08.2024
- Середня загальноосвітня школа №72 – 10.06.2024 – 31.08.2024
- Середня загальноосвітня школа №73 – 10.06.2024 – 31.08.2024
- Середня загальноосвітня школа №84 імені Блаженної Йосафати Гордашевської – 10.06.2024 – 31.08.2024
- Середня загальноосвітня школа №86 – 08.06.2024 – 31.08.2024
- Середня загальноосвітня школа №90 – 10.06.2024 – 31.08.2024
- Ліцей №93 Львівської міської ради – 10.06.2024 – 31.08. 2024
- Середня загальноосвітня школа №95 – 10.06 – 31.08. 2024
- Середня загальноосвітня школа №96 МЖК–1 – 10.06.2024 – 31.08. 2024
- Середня загальноосвітня школа №98 – 01.06.2024 – 31.08.2024
- Ліцей «Оріяна» – 08.06.2024 – 31.08.2024
- Ліцей «Інтелект» – 07.06.2024 – 31.08.2024
- Ліцей «Сихівський» – 10.06.2024 – 31.08.2024
- Ліцей №80 – 08.06.2024 – 31.08.2024
- Початкова школа «Первоцвіт» – 03.06.24 – 31.08.2024
- Початкова школа «Дивосвіт» – 03.06.24 – 31.08.2024
- Гімназія «Тривіта» – 10.06.2024 – 31.08.2024
- НВК «Школа–гімназія» Бл. Клементія та Андрея Шептицьких – 10.06.2024 –31.08.2024
- Ліцей №6 – 03.06.2024 – 31.08.2024
- Ліцей «Львівський» – 04.06.2024 – 31.08.2024
- Львівська середня загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів №7 – 05.06.2024 – 31.08.2024
- Ліцей №8– 10.06.2024 – 31.08.2024
- Початкова школа «Крок за кроком» – 10.06.2024 – 31.08.2024
- Середня загальноосвітня школа І–ІІІ ст. «Лідер» з різними формами навчання – 24.06.2024 – 31.08.2024
- Ліцей №21 – 08.06.2024 – 31.08.2024
- Львівська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів №24 ім. М. Конопницької – 03.06.2024 – 31.08.2024
- Середня загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів №29 – 08.06.2024 – 31.08.2024
- Ліцей №37 – 10.06.2024 – 31.08.2024
- Cередня загальноосвітня школа №42 – 04.06.2024 – 31.08.2024
- Середня загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів №47 – 11.06.2024 – 31.08.2024
- Середня загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів №49 –08.06.2024 – 31.08.2024
- Середня загальноосвітня школа №63 – 05.06.2024 – 31.08.2024
- Ліцей №70 – 01.06.2024 – 31.08.2024
- Львівська середня загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів №71 – 01.06.2024 – 31.08.2024
- Львівська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів №82 – 04.06.2024 – 31.08.2024
- Ліцей «Просвіта» – 10.06.2024 – 31.08.2024
- Гімназія «Провесінь» – 01.06.2024 – 31.08.2024
- Початкова школа «Дзвіночок» – 03.06.2024 – 30.08.2024
- Загальноосвітня школа «Берегиня» – 10.06.2024 – 31.08.2024
- Підбірцівський ліцей – 01.06.2024 – 31.08.2024
- Лисиничівська гімназія – 03.06.2024 – 31.08.2024
- Середня загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів №20 – 10.06.2024 – 31.08.2024
- Середня загальноосвітня школа №22 ім. Василя Стефаника – 03.06.2024 – 31.08.2024
- Середня загальноосвітня школа №23 – 07.06.2024 – 31.08.2024
- Середня загальноосвітня школа №30 – 04.06.2024 – 31.08.2024
- Середня загальноосвітня школа №33 – 07.06.2024 – 31.08.2024
- Ліцей №38 Львівської міської ради – 06.06.2024 – 31.08.2024
- Львівська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів №43 – 12.06.2024 – 31.08.2024
- Львівська середня загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів №44 імені Тараса Шевченка – 06.06.2024 – 31.08.2024
- Середня загальноосвітня школа №41 – 08.06.2024 – 31.08.2024
- Початкова школа №53 – 10.06.2024 – 31.08.2024
- Львівська гімназія «Престиж» з поглибленим вивченням іноземних мов – 10.06.24 –31.08.24
- Середня загальноосвітня школа №54 – 07.06.2024 – 31.08.2024
- Ліцей №57 імені Короля Данила – 03.06.2024 – 31.08.2024
- Середня загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів №78 – 03.06.2024 – 31.08.2024
- Ліцей №81 ім. Петра Сагайдачного – 01.06.2024 – 31.08.2024
- Середня загальноосвітня школа №91 – 06.06.2024 – 31.08.2024
- Середня загальноосвітня школа №92 – 01.06.2024 – 31.08.2024
- Середня загальноосвітня школа №94 – 08.06.2024 – 31.08.2024
- Середня загальноосвітня школа №97 – 03.06.2024 – 31.08.2024
- Середня загальноосвітня школа №99 – 06.06.2024 – 31.08.2024
- Середня загальноосвітня школа №100 – 04.06.2024 – 31.08.2024
- НВК «Інженерно–економічна школа – Львівський економічний ліцей» – 12.06.2024 – 31.08.2024
- Львівська правнича гімназія – 10.06.2024 – 31.08.2024
- Львівський технологічний ліцей – 07.06.2024 – 31.08.2024
- Дублянський опорний ліцей ім. Героя України А. Жаловаги – 10.06.2024 – 31.08.2024
- Великогрибовицький ліцей – 01.06.2024 – 31.08.2024
- Зашківський ліцей імені Євгена Коновальця – 03.06.2024 – 31.08.2024
- Грядівська гімназія – 01.06.2024 – 31.08.2024
- Зарудцівська гімназія – 01.06.2024 – 31.08.2024
- Малехівська гімназія – 05.06.2024 – 31.08.2024
- Малогрибовицька початкова школа – 08.06.2024 – 31.08.2024
- Рясне–Руський ліцей – 05.06.2024 – 31.08.2024
- Ліцей №15 – 08.06.2024 – 31.08.2024
- Ліцей №18 – 08.06.2024 – 31.08.2024
- Середня загальноосвітня школа №40 – 08.06.2024 – 31.08.2024
- Львівська українська гуманітарна гімназія ім. О. Степанів – 01.06.2024 – 31.08.2024
- Львівський художній ліцей при Львівській національній академії мистецтв – 06.06.2024 – 31.08.2024
- Середня загальноосвітня школа №60 – 11.06.2024 – 31.08.2024
- Ліцей «Гроно» – 01.06.2024 – 31.08.2024
- Середня загальноосвітня школа №65 – 08.06.2024 – 31.08.2024
- Середня загальноосвітня школа №67 – 04.06.2024 – 31.08.2024
- Середня загальноосвітня школа №68 – 10.06.2024 – 31.08.2024
- Ліцей 74 імені Марійки Підгірянки – 03.06.2024 – 31.08.2024
- Ліцей №75 Ім. Лесі Українки – 05.06.2024 – 31.08.2024
- Середня загальноосвітня школа №77 – 10.06.2024 – 31.08.2024
- Львівська гімназія «Євшан» – 05.06.2024 – 31.08.2024
- Львівський фізико–математичний ліцей – 10.06.2024 – 31.08.2024
- Початкова школа «Арніка» – 03.06.2024 – 31.08.2024
- Початкова школа «Один, два, три» – 07.06.2024 – 31.08.2024
- Початкова школа «Світанок» – 07.06.2024 – 31.08.2024
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