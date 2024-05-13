Львівські школярі фотографуються на фоні FPV-дронів, які купили за гроші, зібрані під час благодійних ярмарків. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. Він зазначив, що у понеділок, 13 травня, дрони вирушають до захисників. Нагадаємо, 28 квітня з нагоди Дня міста школярі разом з батьками і вчителями організували благодійні ярмарки у 10 львівських школах. Вдалося зібрати 1,9 млн грн на дрони для військових.

фото: Telegram Андрія Садового