Обвинувачений отримав 65 тис. грн

Кам’янець-Подільський міськрайонний суд Хмельницької області виправдав колишнього начальника Чемеровецького райвідділу Державної виконавчої служби Сергія Колодія після отримання 2 тис. доларів хабара. Суддя Юрій Мантуляк визнав невинуватим обвинуваченого, вбачаючи у діях правоохоронних органів провокації .

Як йдеться у рішенні суду, про яке першим повідомило видання «Судовий репортер», 19 лютого 2015 року через борги перед банком у Чемеровецький відділ ДВС надійшло виконавче провадження про стягнення з місцевого цукрового комбінату боргу 1 мільйон 248 тис. грн. Через деякий час в боржників арештували два зернозбиральних комбайни і передали їх на відповідальне зберігання фізичній особі. У подальшому зберігач захотів викупити комбайни на аукціоні, але, за його словами, начальник виконавчої служби вимавгав 65 тисяч гривень, погрожуючи, що чинитиме перешкоди у проведенні торгів. Гроші передавалися двома траншами. Спочатку 13 тис. грн зарахували на картку тестя посадовця. Пізніше ще 52 тис. грн передали готівкою в машині. Проте у суді колишній начальник відділу виконавчої служби свою вину заперечував і стверджував, що заявник мав причини його підставити.

«Суд констатує відсутність об’єктивних даних про вчинення або готування до вчинення злочину обвинуваченим до моменту ініціативного звернення до нього заявника, що свідчить про провокацію у діях правоохоронних органів. Всі докази, отримані шляхом підбурювання до вчинення злочину, визнаються недопустимими», – зазначено у рішенні.

Суддя Юрій Мантуляк дійшов висновку, що зберігач заявив про хабар до правоохоронних органів, щоб приховати свої протиправні дії щодо арештованого майна. Тож, суд став на сторону Сергія Колодія і виправдав його за недоведеністю того, що кримінальне правопорушення було вчинене обвинуваченим.