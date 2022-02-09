Чоловік приніс хабар у кабінет поліцейському

Новоушицький районний суд Хмельницької області визнав винним Василя Колесніка, який пропонував хабар поліцейському, аби той не направив протокол про керування автомобілем у нетверезому стані до суду. Чоловік хотів відкупитися від покарання за 7 тис. грн.

13 лютого 2021 року в селі Івашківці Хмельницького району обвинувачуваного зупинили поліцейські і склали протокол за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Чоловік спробував домовитися із правоохоронцями, розшукав на робочому місці працівника поліції, який його зупинив, і попросив його не направляти адміністративний матеріал до суду. Однак поліцейський сказав обвинуваченому, що такі справи не вирішує і порекомендував до кого звернутися. Через тиждень Василь Колеснік зайшов до кабінету заступника начальника сектору поліцейської діяльності №1 відділення поліції № 2 Кам’янець-Подільського районного управління, дістав з кишені куртки 7 тис. грн і поклав їх на стіл перед поліцейським. Після цього чоловіка затримали працівники внутрішньої безпеки. На суді обвинувачений сказав, що той час не розумів, що діяв незаконно.

Суддя Новоушицького районного суду Аліна Олійник визнала винним Василя Колесніка і за хабар поліцейському призначила йому штраф в розмірі 25,5 тис. грн. «Ухвалюючи вирок суд приймає до відома досудову доповідь з інформацією про соціально-психологічну характеристику обвинуваченого, згідно з якою ризик вчинення повторного кримінального правопорушення та ризик небезпеки для суспільства оцінюється як середній. Виправлення обвинуваченого можливе без ізоляції від суспільства», – йдеться у рішенні суду.