Слідчі теруправління ДБР Хмельницького повідомили про підозру оперуповноваженому відділу кримінальної поліції за побиття 17-річного юнака. Конфлікт із поліцейським у юнака виник наприкінці грудня 2021-ого року у нічному клубі Хмельницького. Тоді поліцейський кілька разів вдарив юнака, після чого повалив на землю так, що вивернув останньому передпліччя. Внаслідок сутички потерпілий отримав ушкодження середньої тяжкості.

Про вручення підозри правоохоронцю прес-служба ДБР повідомила у вівторок, 8 лютого. «25 грудня 2021 року близько 04:20 між правоохоронцем та 17-річним юнаком у нічному клубі виникла сутичка, що згодом переросла у бійку. Поліцейський кілька разів вдарив хлопця в обличчя та живіт, після чого повалив на землю так, що вивернув останньому передпліччя», – відзначили у ДБР.

Поліцейський на момент інциденту не перебував при виконанні службових обов’язків. Чоловікові повідомлено про підозру у хуліганстві та нанесенні умисного середньої тяжкості тілесного ушкодження (ч. 1 ст. 296 та ч. 1 ст. 122 КК України). Санкції статей передбачають позбавлення волі на строк до 3 років.