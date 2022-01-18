Контрабандисти використовували літак АН-2

У Хмельницькій області прикордонники виявили контрабандистів, які для переправлення товарів збиралися використати літак.

Як розповіли прикордонники, напередодні до них надійшла інформація від небайдужих громадян про появу літака на полі біля населеного пункту Хмельницької області, за 35 км від кордону з Молдовою.

На місці оперативники Чернівецького загону спільно зі співробітниками теруправління ДБР за силової підтримки спецпризначенців «ДОЗОР» виявили трьох громадян України та одного громадянина Молдови, як готувалися до контрабанди товарів через кордон з використанням списаного та практично не придатного для польотів літака АН-2.

відео ДПСУ

«На місці події також виявили допоміжне для здійснення протиправної діяльності обладнання: засоби GPS-навігації, бочки з паливно-мастильними матеріалами, ліхтарі для здійснення освітлення імпровізованої злітної смуги в нічний час тощо», – йдеться в повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.