Волинські митники викрили три українські компанії, які під виглядом скловолокнистої сітки ввозили в Україну значно дорожчі товари. Сумарно вартість незаконно ввезених товарів становить понад 300 млн грн. На всі компанії митники склали протоколи, підприємцям загрожує конфіскація контрабанди та штраф у сумі 100% від вартості товарів.

Як повідомили у Державній митній службі України, у 2019 році три українські компанії уклали угоди з іноземними партнерами про купівлю та продаж будівельних матеріалів. Їх ввозили через пункт пропуску «Ягодин» окремими поставками як скловолокнисту сітку.

Митниця подала запити до іноземних держав з проханнями допомогти перевірити діяльність цих компаній. На основі інформації від 12 країн було документально підтверджено, що українські компанії подавали митникам неправдиві відомості про ввезений товар.

«Під виглядом будівельних матеріалів на митну територію України завозили спортивне взуття, одяг, комп'ютерне обладнання, телефони. За інформацією від митних органів, вартість незадекларованих товарів складає для першого підприємства майже 59 млн грн, для другого – понад 85 млн грн, для третього – понад 158 млн грн», – йдеться у повідомленні. Сукупна вартість незаконно переміщеного товару становить понад 300 млн грн.

Митники склали протоколи про порушення митних правил за ч.1 ст.483 Митного Кодексу (переміщення товарів через кордон з приховуванням від митного контролю). Санкція статті передбачає штраф у сумі сто відсотків від вартості товару та його конфіскацію.