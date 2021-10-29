За спробу перетинання державного кордону чоловікові загрожує до 8,5 тис. грн штрафу

За 300 метрів від кордону з Польщею прикордонники зупинили трактор і знайшли в ньому 6 тис. пачок сигарет. Сховок контрабандисти зробили у причепі. Також там знайшли і надувний човен, який, очевидно, повинні були використати для переправляння контрабанди. На водія трактора склали адмінпротокол, за яким йому загрожує до 8,5 тис. грн штрафу.

Спробу контрабанди на кордоні з Польщею виявили інспектори прикордонної служби «Висоцьк» волинського загону, повідомила Держприкордонслужба. На відстані близько 300 метрів від державного кордону вони зупинили трактор Т-25 з причепом.

«Під час перевірки військовослужбовці помітили у причепі зроблене подвійне днище. Як з’ясувалося, то був тайник з сигаретами у кількості 6 тисяч пачок. Окрім того, в сховку знаходився ще й надувний човен, який вже аж ніяк не вказує на наміри проведення польових робіт», – йдеться у повідомленні.

На місце викликали поліцію, яка вилучила трактор, гумовий човен та сигарети. Стосовно водія склали адмінпротокол за ст.204-1 (спроба незаконного перетинання державного кордону). Санкція статті передбачає штраф до 8 500 грн або арешт.

Також до поліції направили повідомлення про порушення ст. 204 ККУ (незаконний збут підакцизних товарів), відповідальність за порушення якої передбачає штраф від 85 до 170 тис. грн.