Вартість літака у митних документах намагались знизити майже вдвічі

Харківська фірма «Техніка та обладнання», яка намагалась перевезти літак через пункт пропуску на Волині за заниженою ціною, заплатить штраф понад 4 млн грн (125 тис. євро). У документах, які подали митникам, вартість літака становила 65 тис. євро. Втім, після перевірки з'ясувалось, що справжня його ціна майже вдвічі вища і становить 125 тис. євро. Любомльський райсуд визнав керівника фірми винним у перевезенні товару через кордон з приховуванням від митного контролю. Крім того, літак повинні конфіскувати в дохід держави.

Про постанову Любомльського районного суду від 21 жовтня повідомив Район.Любомль. Як йдеться у матеріалах справи, керівника підприємства «Техніка та обладнання» звинувачували у перевезенні літака через кордон з приховуванням від митного контролю.

Нагадаємо, про це випадок ZAXID.NET повідомляв у липні. Тоді волинські митники вилучили легкомоторний літак Bristell LSA, оскільки в документах його ціна була значно занижена. Зокрема, його намагались ввезти за 65 тис. євро, тоді як справжня ціна становила 125 тис. євро.

У суді представник фірми своєї вини не визнав. За його словами, літак придбали у чеської компанії за 65 тис. євро, втім, вже пізніше з’ясувалось, що його ціна начебто занижена. «Після затримання літака на його звернення чеський партнер повідомив про помилку з вини свого працівника, однак вносити зміни в чеські митні документи відмовився, оскільки це потягне для компанії негативну реакцію податкових органів», – йдеться у тексті постанови. Втім, у відповіді митникам чеська компанія прислала документи, згідно з якими літак продали за 125 тис. євро.

Суддя Степан Чишій визнав керівника компанії винним у порушенні ч.1 ст. 483 МКУ (переміщення товарів через митний кордон з приховуванням від митного контролю). Йому призначили штраф у сумі 100% від вартості літака. Тож підприємець повинен буде заплатити понад чотири мільйони гривень. Літак Bristell LSA суд постановив конфіскувати в дохід держави. Також керівник фірми повинен заплатити 56 тис. грн. митниці за зберігання літака.

Постанову можна оскаржити протягом 10 днів у Волинському апеляційному суді. Судячи з даних на сайті судової влади України, апеляція вже була подана.

Компанія «Техніка та обладнання» зареєстрована у Харкові. Згідно з даними YouControl, її керівником та бенефіціарним власником є Руслан Зубар. Компанія займається оптовою торгівлею техніки, хімічної продукції та зерна.

Руслан Зубар веде власний ютуб-канал на тему авіапольотів. Як видно на відео, він часто використовує літак фірми Bristell LSA, схожий на модель, яку вилучили на кордоні. Згідно з даними із державного реєстру цивільних повітряних суден, у власності його батька Станіслава Зубаря є літак цієї фірми, зареєстрований у 2019 році. Чоловік також близький до авіації, зокрема, у 2015 році про нього писали місцеві ЗМІ, оскільки він став льотчиком в 51 рік.