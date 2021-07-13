Згідно з рішенням суду, усі 107 кг ікри конфіскує держава

Любомльський районний суд оштрафував чоловіка, який намагався незаконно провезти через кордон понад сто кілограмів ікри. Та замість 226 тис. грн, у які митники оцінили товар, суд призначив чоловіку заплатити лише 14 тис. грн, тобто, по 134 грн за кг. Вилучену ікру конфіскує держава.

Про незвичну постанову Любомльського райсуду 13 липня повідомив центр журналістських розслідувань «Сила правди». З протоколу про адміністративне порушення відомо, що інцидент стався 15 квітня на пункті пропуску «Ягодин». Тоді водій автомобіля Opel Movano намагався незаконно провезти 93 банки ікри щуки та 234 банки лососевої ікри німецької фірми «Lemberg» загальною вагою в 107,5 кг. У документах він задекларував, що перевозить вживані колеса до автомобілів, втім, митники знайшли й ікру.

Згідно зі статтею 427 Митного кодексу України, чоловік мав би сплатити штраф у сумі 100% від вартості незадекларованого товару. Митники оцінили ікру в 226 тис. грн. Втім, суд в цю оцінку не повірив, оскільки митники начебто не обґрунтували, як саме вони рахували. Також у суді зазначили, що експерт порівняв ціни на такий же товар в Україні, а не країні придбання, і не прикріпив до висновку знімки сторінок з інтернет-магазинів. Крім того, експерт обмежився лише зовнішнім оглядом і не взяв проби товару на дослідження.

Суддя Сергій Шеремета вирішив взяти до уваги рахунки на ікру, які знайшли в салоні водія і які він подав до суду. Згідно з документами, загальна вартість 107 кг ікри становила 14 тис. 401 грн, тобто, в середньому по 134 грн за кг. Цю суму чоловік і сплатить за намагання провезти через кордон незадекларований товар. Також на користь митниці стягнуть 994 грн за зберігання товару та 454 грн судового збору. Ікру конфіскує держава.

Видання повідомляє, що на офіційному сайті компанії «Lemberg» 100-грамова банка ікри щуки становить 7,75 євро (250 грн), 250-грамова банка лососевої ікри – 13,25 євро (427 грн), а 500-грамова – 25,5 євро (823 грн).