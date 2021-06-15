Вартість вилучених товарів становить 16 млн гривень

На Волині прикордонники викрили масштабну схему незаконного ввезення в Україну білоруських сигарет із Польщі. Вантажівка, яка начебто за документами перевозила керамічну плитку, насправді везла безакцизні білоруські цигарки. Оперативники прослідкували за контрабандистами аж до місця складування, де й провели обшуки у понеділок, 14 червня.

Як пише прес-служба Держприкордонслужби, інформацію про можливий ввіз контрабанди на територію України отримали працівники Луцького прикордонного загону. Вони ж відстежили вантажівку з сигаретами, яка 14 червня перетнула пункт пропуску «Ягодин». За документами, вона начебто перевозила керамічну плитку, але насправді була заповнена тютюновими виробами.

Оперативники відстежили і склад контрабандистів на околиці Луцька. Там виявили мільйон сигарет, тонну спирту і 2,5 тисячі пляшок алкогольних напоїв.

Як стверджують у Держприкордонслужбі, вартість вилучених товарів – 16 мільйонів гривень. У спецоперації були задіяні також працівники Державного Бюро розслідувань зі Львова та співробітники волинського Управління захисту економіки.