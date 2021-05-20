На Волині начальник прикордонників «кришував» контрабандистів «євроблях»
За ввезення одного автомобіля прикордонники отримували від 600 до 1000 доларів
Служба безпеки викрила начальника одного з відділів Державної прикордонної служби, який за хабарі допомагав безперешкодно ввозити в Україну автомобілі на іноземній реєстрації (так звані євробляхи). Автомобілі ввозилися в режимі тимчасового ввезення до одного року через пункт пропуску Луцького прикордонного загону, повідомила прес-служба СБУ в четвер, 20 травня.
«Для реалізації злочинного наміру, військовослужбовець залучив громадян України, які підшукували “клієнтів” і виступали як посередники. В результаті роботи цієї схеми зловмисники отримували від 600 до 1000 доларів неправомірної вигоди за один транспортний засіб, чим наносили шкоду державним інтересам», – йдеться в повідомленні.
Працівники СБУ затримали одного з фігурантів кримінального провадження після того, як він отримав чергову частину хабара в сумі 3000 доларів. Загальна сума задокументованих хабарів становила 4,2 тис доларів.
Наразі за робочими і домашніми адресами фігурантів схеми проводять обшуки. Також СБУ перевіряє інформацію про причетність до її функціонування митників.
СБУ не повідомила імені начальника і не уточнила, який саме прикордонний відділ він очолює. Загалом у складі Луцького прикордонного загону працюють шість відділів, які займаються охороною кордону.