Махінації зі ввезенням «євроблях» відбувалися у межах Луцького прикордонного загону

Служба безпеки викрила начальника одного з відділів Державної прикордонної служби, який за хабарі допомагав безперешкодно ввозити в Україну автомобілі на іноземній реєстрації (так звані євробляхи). Автомобілі ввозилися в режимі тимчасового ввезення до одного року через пункт пропуску Луцького прикордонного загону, повідомила прес-служба СБУ в четвер, 20 травня.

«Для реалізації злочинного наміру, військовослужбовець залучив громадян України, які підшукували “клієнтів” і виступали як посередники. В результаті роботи цієї схеми зловмисники отримували від 600 до 1000 доларів неправомірної вигоди за один транспортний засіб, чим наносили шкоду державним інтересам», – йдеться в повідомленні.

Працівники СБУ затримали одного з фігурантів кримінального провадження після того, як він отримав чергову частину хабара в сумі 3000 доларів. Загальна сума задокументованих хабарів становила 4,2 тис доларів.

Наразі за робочими і домашніми адресами фігурантів схеми проводять обшуки. Також СБУ перевіряє інформацію про причетність до її функціонування митників.

СБУ не повідомила імені начальника і не уточнила, який саме прикордонний відділ він очолює. Загалом у складі Луцького прикордонного загону працюють шість відділів, які займаються охороною кордону.