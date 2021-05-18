Було вилучено тіньову документацію близько 300 фіктивних підприємств

Працівники Служби безпеки України ліквідували схему незаконного ввезення пального з Росії та Білорусі в Україну на понад 100 млн грн. Зловмисники постачали продукцію в Україну на адреси низки підприємств, а також фальсифікували митну документацію.

«Протягом 2020-2021 років за цією схемою було незаконно імпортовано продукції на понад 100 млн грн. Переробляли цю «сировину» на нелегальних міні-НПЗ та продавали за готівку без оформлення документів», – йдеться у повідомленні прес-служби СБУ.

За даним фактом були проведені обшуки. Один з обшуків відбувався у квартирі поруч з оселею мера Києва Віталія Кличка.

Зазначимо, що раніше сьогодні повідомлення про те, що працівники СБУ перебувають поруч з будинком, де мешкає мер Києва, викликало значний резонанс у ЗМІ. Однак пізніше правоохоронці повідомили Кличкові, що приходили до мешканців квартири, яка розташована нижче.

Однак Віталій Кличко висловив сумніви щодо реальної мети візиту правоохоронців. Згодом мер міста опублікував допис у Facebook, у якому розповів хід подій.

«Сьогодні вранці, десь, 7 годині, коли я пішов на тренування, в під’їзд зайшла група озброєних і в шоломах правоохоронців, які перебували там поки я тренувався. Коли я прийшов додому, підіймаючись сходами, побачив групу правоохоронців... На моє питання що відбувається, вони відповіли, що прийшли, нібито, в квартиру двома поверхами нижче моєї. Начебто, ця квартира здається і в них питання до орендарів. Але...Камера встановлена на моєму поверсі зафіксувала, що ці люди підіймалися на мій поверх і дзвонили та стукали в двері моєї квартири. Помилка? Я не думаю», – написав він та висловив переконання, що триває тиск на міську владу.

Інформацію про обшуки, пов'язані з контрабандою, підтвердили у Державній фіскальній службі.

«Встановлено, що на адресу низки суб’єктів систематично з Білорусі та РФ надходили вантажі із вмістом метилового спирту понад 51% від загального об’єму. З метою ухилення від сплати акцизного податку на метиловий спирт та розчинники кількісний вміст метилового спирту у документах суттєво занижувався», – йдеться у повідомленні.

Суб’єкти господарювання виробничих потужностей не мають, за адресами реєстрації не знаходяться, директором, бухгалтером та засновником виступає одна й та сама особа, зазначають у ДФС.

Під час проведених обшуків на території Київської, Чернігівської та Луганської областей було вилучено тіньову документацію, печатки близько 300 фіктивних підприємств, засоби зв’язку, комп’ютерну техніку, банківські картки, грошові кошти, обладнання для нелегального виготовлення паливо-мастильних матеріалів, метиловий спирт та хімічні добавки, а також виготовлені з них паливо-мастильні матеріали загальним об’ємом понад 1000 тонн.